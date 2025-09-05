気象庁は、9月10日頃から各地で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、10日頃から平均気温の平年比＋2.8℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。

■東北地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上



東北太平洋側では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

■関東甲信地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上



関東甲信地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

■北陸地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上



北陸地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

■東海地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上



東海地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。

■近畿地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



近畿地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。

■中国地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上



中国地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。

■四国地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上



四国地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。

■九州北部地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上



九州北部地方（山口県を含む）では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。

■九州南部・奄美地方

９月１０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上



九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。