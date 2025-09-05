¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Î£±ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡×²ù¤·¤¤º£µ¨½é´°Åê¡¡ÂÇÀþÄÀÌÛ¤Ç£´ÇÔÌÜ
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·£¸²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£º£µ¨½é´°Åê¤â¶õ¤·¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºº£µ¨£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÃæÆüÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£»³ºê¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦²¬ÎÓ¤«¤éÊ¡±Ê¡¢¾åÎÓ¤È£³¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦È´·²¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤â£´²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ÉÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó°ì»à¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤³¤ÎÆü½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·ÀèÀ©ÅÀ¤³¤½¸¥¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²÷Åê¤ò·ÑÂ³¡££·²óÆó»à¤«¤éºÙÀî¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Þ¤ÇºÆ¤ÓÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£¸²ó¤ò£¸£µµå¤Èà¾Ê¥¨¥Íá¤Ç¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï·Ò¤¬¤ê¤ò·ç¤¡¢±¦ÏÓ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯±ç¸î¤Ç¤¤º¡££¶²ó¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤È¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÃæ»³¤¬°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¡£ÃæÆüÂÇÀþ¤ò¾å²ó¤ë£¶°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éËÜÎÝ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿´¶¤¸¤â¾õÂÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤¢¡¢¡Ê²ÝÂê¤Ï¡ËËÜÎÝÂÇ¤Î£±ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÈïÃÆ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ë´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢Á´Á³¡£¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï¤¢¤ÎÊÕ¤Î¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡£Áê¼ê¤¬¤¤¤¤ÂÇ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£