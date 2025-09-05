B&ZAI、グループ初単独主演舞台開幕 橋本涼が呼びかけ「B&ZAI可愛がってください」【ANDO】
【モデルプレス＝2025/09/05】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）が主演を務める舞台「ANDO」が9月5日、東京・新橋演舞場にて開幕。同日行われた公開ゲネプロ・囲み取材に出席し、意気込みを語った。
B&ZAIの橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁、川崎星輝（※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽の8人が単独主演を務める舞台「ANDO」。構成・演出・振付に世界的に活躍するダンスアーティストグループ「GANMI」のSota、脚本に翻訳・訳詞から振付までマルチな才能をみせる福田響志を迎え、青年たちの絆や葛藤をハートフルに描き出す。ダンス、歌、バンド演奏、アクロバットなどメンバーの特技を活かしたパフォーマンスと、オリジナル曲からDOMOTOやHey! Say! JUMPまでの多彩な音楽で紡ぐ、若者たちの等身大の物語になっている。
囲み取材で挨拶を求められた橋本は「本当にお足元の悪い中来てくれてありがとうございます」と記者への気遣いを見せつつ、「B&ZAIとして初めて8人で主演舞台を今日からお送りします。僕たちの武器のバンド、そしてダンスの融合している部分をお客さんに届けたいなと思うので、今から楽しみです」と意気込み。そして「B&ZAI可愛がってください」と呼びかけた。
続く菅田は「今日は本当ににお足元の悪い中、ありがとうございます」と橋本を真似てコメントし、「新橋演舞場でバンドサウンドが響き渡る素晴らしい公演となっています。50公演という、東京だけではなく広島と大阪と3都市50公演というロングスパンになりますが、本当にB&ZAIすげえなって思わせる公演にしていきたいと思いますので、B&ZAI可愛がってください！」と笑顔。稲葉は「パフォーマンスの面はB&ZAIだからできることがたくさん詰め込まれていると思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います」とアピールし、今野も「僕らにしか出せない素晴らしい作品になっておりますので、温かい気持ちでみなさん一緒に盛り上げていただければなと思います」と話した。
川崎は「このメンバーでのお芝居が本当に初めてで、新しい空気感というか、またB&ZAIのこういう一面もあるんだみたいな発見も結構出てきました」と明かし、「B&ZAIの雰囲気を生で感じていただける貴重な機会」と説明。本高は「50公演の舞台ということで、もちろんみんな緊張もしてますけども、初日に悠仁が誕生日を迎え、そして公演期間中にはみっちー（稲葉）が20歳になるというすごく素敵なイベントもございますんで、みんなで力を合わせて最後まで走り抜きたいと思います」と力強く語った。
そして、この日誕生日を迎えた鈴木は「21歳になりました鈴木悠仁です」と笑顔で挨拶し、「バンドあり、ダンスあり、笑いあり、涙あり、歌もあるので、みなさん楽しんでいただけたかなと思うので、お客さんにもこの熱をぶつけたいと思います」と意気込み。最後に矢花が「25歳と26日になりました矢花黎です」と笑いを誘い、「バンドの生演奏という部分と、お芝居とダンスという、ある意味B&ZAIにしかできないものをみなさんにお届けして、観に来た方が『新感覚な舞台だったな』と思って帰れるような舞台を遂行できればいいなと思っております」と話していた。（modelpress編集部）
【東京公演】
新橋演舞場 9月5日〜9月28日
【広島公演】
広島文化学園HBGホール 10月9日〜10月10日
【大阪公演】
大阪松竹座 10月17日〜10月25日
【Not Sponsored 記事】
