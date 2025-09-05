B&ZAIÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨½ËÊ¡¼õ¤±¤ë ¥±¡¼¥¤Î1¸ýÌÜ¿©¤Ù¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©¡ÚANDO¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦B&ZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖANDO¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡¦°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚÍª¿Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB&ZAI¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈµÞÀÜ¶á
Æ±Æü¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö³Ú²°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤Ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤«¤é¡Ö¥±¡¼¥¤Î1¸ýÌÜ¿©¤Ù¤¿¤ÎÃ¯¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¿ûÅÄÎÖÇ«¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤ÏËÁÆ¬¤Î°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¤â¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÎëÌÚÍª¿Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªÂ¸µ¤Î°¤¤Ãæ¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ©¡¹¤·¤¯ÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª21ºÐ¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
B&ZAI¤Î¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄ¡¢ËÜ¹â¡¢ÎëÌÚ¡¢ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤Î8¿Í¤¬Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖANDO¡×¡£¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGANMI¡×¤ÎSota¡¢µÓËÜ¤ËËÝÌõ¡¦Ìõ»ì¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¤ß¤»¤ëÊ¡ÅÄ¶Á»Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Îå«¤ä³ëÆ£¤ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤«¤éDOMOTO¤äHey! Say! JUMP¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³Ú¤ÇËÂ¤°¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡B&ZAI¼ç±éÉñÂæ¡ÖANDO¡×
