B&ZAI¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÖSASUKE¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶¨ÎÏ¤Ç¥»¥Ã¥ÈºîÀ®¡Ö2»þ´Ö¤ÎÉñÂæ¤Ç30ÉÃ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×ËÜÁª¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¡ÚANDO¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦B&ZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖANDO¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡¦°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ûÅÄÎÖÇ«¤¬ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÖSASUKE¡×3Ç¯¤Ö¤ê¥¯¥ê¥¢
ÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡ØSASUKE¡Ù¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿ûÅÄ¡£TBS¤ÎÂç·¿ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤ËÅÙ¡¹½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÅÄ¤À¤¬¡¢¡ÖSota¤µ¤ó¡Ê±é½Ð²È¡Ë¤¬¡ØSASUKE¡Ù¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡ØSASUKE¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ½Ñ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÎÈþ½Ñ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö2»þ´Ö¤ÎÉñÂæ¤Ç30ÉÃ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÎÖÇ«²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ó¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯½Ð¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2nd¤Î¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤Î¡Ë¤È¤³¤ÏÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÖSASUKE¡×ËÜÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
B&ZAI¤Î¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄ¡¢ËÜ¹â¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤Î8¿Í¤¬Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖANDO¡×¡£¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGANMI¡×¤ÎSota¡¢µÓËÜ¤ËËÝÌõ¡¦Ìõ»ì¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¤ß¤»¤ëÊ¡ÅÄ¶Á»Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Îå«¤ä³ëÆ£¤ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤«¤éDOMOTO¤äHey! Say! JUMP¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³Ú¤ÇËÂ¤°¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÖSASUKE¡×3Ç¯¤Ö¤ê¥¯¥ê¥¢
¢¡¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢SASUKE¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶¨ÎÏ¤Î¥»¥Ã¥ÈÈëÏÃ
ÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡ØSASUKE¡Ù¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿ûÅÄ¡£TBS¤ÎÂç·¿ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤ËÅÙ¡¹½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÅÄ¤À¤¬¡¢¡ÖSota¤µ¤ó¡Ê±é½Ð²È¡Ë¤¬¡ØSASUKE¡Ù¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡ØSASUKE¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ½Ñ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÎÈþ½Ñ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡B&ZAI¡¢¥°¥ë¡¼¥×½éÃ±ÆÈ¼ç±éÉñÂæ³«Ëë
B&ZAI¤Î¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄ¡¢ËÜ¹â¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤Î8¿Í¤¬Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖANDO¡×¡£¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGANMI¡×¤ÎSota¡¢µÓËÜ¤ËËÝÌõ¡¦Ìõ»ì¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¤ß¤»¤ëÊ¡ÅÄ¶Á»Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Îå«¤ä³ëÆ£¤ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤«¤éDOMOTO¤äHey! Say! JUMP¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³Ú¤ÇËÂ¤°¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û