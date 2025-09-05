B&ZAI矢花黎、“ロックな値段”の購入品告白「この公演にぴったりなんじゃないかってことで」【ANDO】
【モデルプレス＝2025/09/05】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）が5日、東京・新橋演舞場で行われた舞台「ANDO」公開ゲネプロ・囲み取材に出席。矢花黎が、メンバーに秘密で購入したものを明かした。
【写真】B&ZAI矢花黎、“憧れ”と対談
舞台の見どころを問われた矢花は「オープニングの方で『MASSARA』がバンドバージョンになるっていう、結構衝撃的なスタートだとは思うんですけど」とし、「セッションからあの曲に繋がるくだりで使っている僕のベースなんですけど、稽古期間中にみんなに黙って買ってきて、スタジオに持ってきて『これベース買ってきたわ』ってみんなを怖がらせた」と新しいベースを使用していることを告白。値段を聞かれると「まぁまぁまぁ、ロックな値段で」と濁して笑いを誘った。
続けて「（舞台で）使おうと思って買ってきたわけではなかった」と話し、「いろいろ悩んだ結果、ちょうどこの曲、この公演にぴったりなんじゃないかってことで、結果的にすぐこの舞台で使えるようになって」と説明。「みんなからも『すごいいい音がする』って言ってもらったので、モッチー（役名）的にも矢花的にも見どころにしたいかな」と語った。
さらに、今回電子ドラムに初挑戦した川崎星輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は、「新橋演舞場でどう響くのかっていうのを、ちょっと面倒見ていただいたところもあります」とグループの“音楽リーダー”である矢花についてコメント。これに矢花は「僕らがまだ全体像が見えてない段階に、一応本高（克樹※「高」は正式には「はしごだか」）と星輝を連れて、機材打ち合わせみたいなものに呼んでいただいて」とスタッフの打ち合わせに参加していたことを明かした。
続けて「例えばドラムを生ドラムじゃなくて電子ドラムにしてもいいかみたいな、そういう打ち合わせから参加させてもらって、意見を出させてもらったりっていうので、意外と裏から噛ませてもらってるはちょびっとだけあって」と話し、「そういうところはモッチーに近いと言えなくもないのかなとか」と役柄に自身を重ねる場面もあった。
B&ZAIの橋本涼、矢花、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁、川崎、稲葉通陽の8人が単独主演を務める舞台「ANDO」。構成・演出・振付に世界的に活躍するダンスアーティストグループ「GANMI」のSota、脚本に翻訳・訳詞から振付までマルチな才能をみせる福田響志を迎え、青年たちの絆や葛藤をハートフルに描き出す。ダンス、歌、バンド演奏、アクロバットなどメンバーの特技を活かしたパフォーマンスと、オリジナル曲からDOMOTOやHey! Say! JUMPまでの多彩な音楽で紡ぐ、若者たちの等身大の物語になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】B&ZAI矢花黎、“憧れ”と対談
◆矢花黎、“ロックな値段”の購入品告白
舞台の見どころを問われた矢花は「オープニングの方で『MASSARA』がバンドバージョンになるっていう、結構衝撃的なスタートだとは思うんですけど」とし、「セッションからあの曲に繋がるくだりで使っている僕のベースなんですけど、稽古期間中にみんなに黙って買ってきて、スタジオに持ってきて『これベース買ってきたわ』ってみんなを怖がらせた」と新しいベースを使用していることを告白。値段を聞かれると「まぁまぁまぁ、ロックな値段で」と濁して笑いを誘った。
◆“音楽リーダー”矢花黎、打ち合わせから参加
さらに、今回電子ドラムに初挑戦した川崎星輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は、「新橋演舞場でどう響くのかっていうのを、ちょっと面倒見ていただいたところもあります」とグループの“音楽リーダー”である矢花についてコメント。これに矢花は「僕らがまだ全体像が見えてない段階に、一応本高（克樹※「高」は正式には「はしごだか」）と星輝を連れて、機材打ち合わせみたいなものに呼んでいただいて」とスタッフの打ち合わせに参加していたことを明かした。
続けて「例えばドラムを生ドラムじゃなくて電子ドラムにしてもいいかみたいな、そういう打ち合わせから参加させてもらって、意見を出させてもらったりっていうので、意外と裏から噛ませてもらってるはちょびっとだけあって」と話し、「そういうところはモッチーに近いと言えなくもないのかなとか」と役柄に自身を重ねる場面もあった。
◆B&ZAI、グループ初単独主演舞台開幕
B&ZAIの橋本涼、矢花、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁、川崎、稲葉通陽の8人が単独主演を務める舞台「ANDO」。構成・演出・振付に世界的に活躍するダンスアーティストグループ「GANMI」のSota、脚本に翻訳・訳詞から振付までマルチな才能をみせる福田響志を迎え、青年たちの絆や葛藤をハートフルに描き出す。ダンス、歌、バンド演奏、アクロバットなどメンバーの特技を活かしたパフォーマンスと、オリジナル曲からDOMOTOやHey! Say! JUMPまでの多彩な音楽で紡ぐ、若者たちの等身大の物語になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】