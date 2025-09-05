歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。

橋さんのものまねを取り入れたネタで一世を風靡（ふうび）した漫才コンビ「ザ・ぼんち」が所属の吉本興業を通して、お悔やみのコメントを発表した。

ぼんちおさむ「橋幸夫さん、お疲れさまでした。そしてありがとうございました。漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作ることができました。日本武道館の『ぼんちライブ』にゲストでお越しいただき、漫才を舞台袖でニコニコしながら見てくれてましたね。私生活でもとても優しくしていただきました。橋さん、僕の頭の中には、ずーっと橋幸夫は生き続けています。心からご冥福をお祈りいたします」

里見まさと「おさむが学生時代から橋さんのモノマネをやってました。その後、漫才師になってから、ネタでどの方の歌も全部、橋先輩の声で歌ってるおさむ。『ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ』で世に出る時も、橋先輩のネタがぼんちを助けてくださいました。めちゃくちゃ優しい方でした。謹んでお悔やみ申し上げます」