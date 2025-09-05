※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫と義妹の仲を確信した妻は、裏切りの証拠をつかむために夫の携帯を狙うことに。お隣さんから得た「人は隙を見せるもの。パニックの時こそ好機」という助言をもとに、朝一に「大量の着信があった」と夫を揺り起こします。焦った夫は慌てて携帯をいじりだして…？



見えるか…？

無防備に携帯をいじる夫チャンス到来！夫の携帯さえ見られれば、現状が打破できるかも…夫に隙を作らせ、彼がいじる画面をさりげなく見た妻。慌てた夫は普段はしっかり守っているスマホ画面を妻の前で開いたのです。いつもなら隠れて入力するはずのパスワードが、今日ははっきりと見えた――そして覚えたのです。平静を装い料理をしながらも頭はそのことでいっぱい。そしてさっそく携帯を見るチャンスが訪れます。(ぽん子)