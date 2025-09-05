ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:30

米雇用統計（8月）

予想 7.5万人 前回 7.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.2%（失業率)

予想 0.2% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（8月）

予想 N/A 前回 -4.08万人（雇用者数・前月比)

予想 N/A 前回 6.9%（失業率)



23:00

カナダIvey購買部協会指数（8月）

予想 N/A 前回 55.8



ベッセント米財務長官、次期FRB議長候補面接開始 候補者11名

国際コンシューマ・エレクトロニクス展（IFA）（ドイツ、9日まで）



6日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）



※予定は変更されることがあります。

