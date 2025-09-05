21:30　
米雇用統計（8月）
予想　7.5万人　前回　7.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.2%（失業率)
予想　0.2%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（8月）
予想　N/A　前回　-4.08万人（雇用者数・前月比)
予想　N/A　前回　6.9%（失業率)

23:00
カナダIvey購買部協会指数（8月）
予想　N/A　前回　55.8

ベッセント米財務長官、次期FRB議長候補面接開始　候補者11名
国際コンシューマ・エレクトロニクス展（IFA）（ドイツ、9日まで）

6日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）

※予定は変更されることがあります。