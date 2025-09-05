しびれる辛さ＆うまさに夢中！アンバサダーおすすめ「麻辣」レシピ

最近、中国生まれの「麻辣湯（マーラータン）」の注目度が日本で上昇中。麻辣湯が食べられるお店が人気となっているほか、業務スーパーなどでも、麻辣湯が自宅で簡単に再現できる調味料が発売され、話題になっています。

麻辣湯は中国の四川生まれの辛いスープで、「麻辣」の「麻」はホワジャオのしびれるような辛さ、「辣」は唐辛子のヒリヒリするような辛さを表します。系統の違う辛さを組み合わせることによって、クセになる刺激と奥深い味わいを楽しめるメニューです。

今回は、お料理が好きなクックパッドアンバサダーの方に、おうちで簡単に作れて楽しめる麻辣レシピを教えてもらいました。

肉や野菜、豆腐や麺など、さまざまな食材を麻辣の味付けで楽しみましょう。

▼しびれる辛さ！豆腐＆もやし

家に常備していることの多い「もやし・豆腐・わかめ」の3食材でシビ辛麻辣レシピを考えてくれたのは、モモとミルキィ☆さん。特製麻辣ダレをゆでもやしと乾燥わかめに混ぜ、豆腐にトッピングするだけで完成します。わかめの水戻しが不要なのがラクチンでうれしい！





▼シャキシャキきゅうりがシビ辛！麻辣豚きゅう

＊nob＊さんが考案した「麻辣豚きゅう」は豚こま肉と薄切りのきゅうりを麻辣のタレで和えた1品。豚肉はレンジで加熱するから、フライパンを使わず作れます。しびれる辛さの麻辣だれと豚肉の脂のコク、そしてシャキシャキのきゅうりの食感が絶妙で、ご飯もお酒も進んでしまいそう！





▼火を使わず簡単ランチ！レンジで麻辣うどん

ウメ吉さんが教えてくれたのは、暑いキッチンでも汗をかかずに作れる、鍋不要の麻辣うどんレシピです。耐熱ボウルにひき肉と調味料を入れてレンジ加熱したら、レンジで温めておいたゆでうどんを混ぜるだけ。涼しい部屋で辛いものを食べる幸せを思いっきり堪能してください。





▼甘さと刺激のハーモニーが◎麻辣豚丼

＊nob＊さんが考案した2つ目の麻辣レシピは、あとひく辛さとうまみでご飯がモリモリ食べられる、麻辣豚丼です。味のベースとなっている甘醤油と玉ねぎの自然な甘みが麻辣の刺激的な辛みを引き立て、もう一口、あと一口と食べたくなる味わいに仕上がっています。こちらも鍋いらずの電子レンジ調理で、忙しい平日のランチにもぴったり。





▼包丁なし！パパッと作れる麻辣焼きそば

アンバサダーのmakopapaさんは、包丁なしで作れる麻辣焼きそばのレシピを教えてくれました。カット済の野菜や豚肉を活用すれば包丁＆まな板は必要なし。フライパンで具材と麺を炒め、麻辣醤とだし醤油、オイスターソースで味付ければ、うまみと辛みをバランスよく楽しめる焼きそばが完成します。





▼こんがり＆ピリッと、悪魔のうまいうまい焼き

元ハンバーグ職人のしるびー1978さんは、ジューシーに焼いた鶏もも肉を麻辣だれで食べる「悪魔の麻辣うまいうまい焼き」を教えてくれました。皮目からこんがりと焼いた鶏もも肉に、あらかじめ合わせておいた麻辣だれを回しかけ、強火で煮立てるだけ。シンプルな調理ながら、あとをひく辛ウマな味わいでご飯がどんどん進みますよ。肉やたれを焦がさないようにするのがおいしく作るポイントです。









メインから副菜まで、幅広い麻辣レシピバリエーションをご紹介しました。ただ辛いだけではなく、うまみもしっかり感じられる味わいで、ご飯やお酒が進みますよ。気になったレシピは、ぜひ実際に試してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



モモとミルキィ☆

つくれぽっ！フォローっ！いつもありがとうございます☆さもない、文章なのに…とても、うれしいです^ ^感謝！お酒がないと1日が始まらない！というくらい、お酒好き！後は、食べることっ 美味しいものでお腹がいっ...





ウメ吉さん

『あったらあったで、ないならない』でOK(๑• 3 •)〜♪なゆる〜い変化球キッチンへようこそ✨ フルタイムで仕事をしているので、毎日の料理は肩の力をぬいて、口笛を吹きながら作れるようなものにしています。 肩の力...





＊nob＊

お弁当料理男子＊nob＊です。パートナーの相棒の日々のお弁当と電子レンジで簡単に作れる日々のお弁当のおかずのレシピを紹介しています。





makopapa

クックパッドアンバサダー2025 フードコーディネーター2級(商品開発) 中華料理13年・イタリア料理12年 クックパッドでは ⭐︎辛そうで辛くない！ ⭐︎子供が食べられる！ ⭐︎包丁を使わない！ ⭐︎冷凍食品で作る！ などの...





しるびー1978

クックパッドアンバサダー2025 クックパッド総閲覧数3億回&つくれぽ11万件！ 肉は五感で楽しむエンターテインメントだ！『見て楽しい！食べて美味しい！初心者にも家計にも優しい！』 レシピを心がけてます。群馬...

