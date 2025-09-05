◇パ・リーグ ソフトバンク11ー0楽天（2025年9月5日 みずほペイペイ）

ソフトバンクは楽天に大勝し、貯金を今季最多タイの30とした。初回に牧原大成内野手（32）の2戦連発となる5号3ランで先制。先発全員安打など打線が今季最多18安打と爆発した。

初回から主導権を握った。先頭から連打で無死一、二塁のチャンスをつくると、牧原大が2戦連発となる5号3ラン。6連勝中の本拠地で鮮やかに先制点を奪った。

2回も柳町、中村のタイムリー、栗原の中犠飛で3点を追加。3回に佐藤直の適時三塁打、4回に石塚の左前適時打で1点ずつ加え、大量8点をリードした。

6回には海野の左前適時打が出て、先発全員安打。7回、途中出場の笹川が1号2ランを放ち、今季最多の18安打とした。

先発の大津は7回104球を投げ、7安打無失点。ランナーを出しながらも要所を締める粘投を見せた。

打線が先発全員安打、今季最多18安打と爆発し、9月は負けなしの4連勝。8月3日ロッテ戦以来、約1カ月ぶりの2桁得点の大勝で、貯金を今季最多タイの30とした。