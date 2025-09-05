5日午後9時0分ごろ、栃木県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、栃木県の下野市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□栃木県

下野市

■震度3

□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 真岡市 益子町

壬生町





□茨城県笠間市 茨城古河市 常総市筑西市 坂東市□群馬県館林市 板倉町 群馬明和町大泉町 邑楽町□埼玉県加須市 久喜市 さいたま見沼区さいたま浦和区 春日部市 宮代町

■震度2

□栃木県

足利市 小山市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 茂木町

市貝町 芳賀町 野木町

高根沢町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 矢板市 塩谷町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 大子町

土浦市 石岡市 結城市

下妻市 取手市 つくば市

守谷市 かすみがうら市 桜川市

つくばみらい市 八千代町 五霞町

境町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 渋川市 みどり市

千代田町 沼田市 片品村



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま南区

さいたま緑区 さいたま岩槻区 川越市

川口市 上尾市 蕨市

戸田市 志木市 桶川市

北本市 八潮市 三郷市

蓮田市 坂戸市 幸手市

伊奈町 川島町 杉戸町

長瀞町



□福島県

白河市 須賀川市 棚倉町

矢祭町 玉川村



□千葉県

市川市 野田市 柏市

鎌ケ谷市 白井市



□東京都

東京文京区 東京中野区 東京杉並区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

調布市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 東大和市



□神奈川県

横浜神奈川区

■震度1

□栃木県

那須塩原市 那須町



□茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市

ひたちなか市 東海村 龍ケ崎市

牛久市 茨城鹿嶋市 潮来市

稲敷市 神栖市 行方市

鉾田市 美浦村 阿見町

利根町



□群馬県

高崎市 藤岡市 富岡市

安中市 吉岡町 神流町

甘楽町 玉村町 東吾妻町

川場村 群馬昭和村 みなかみ町



□埼玉県

小川町 鳩山町 東秩父村

埼玉神川町 上里町 寄居町

所沢市 飯能市 狭山市

草加市 越谷市 入間市

朝霞市 和光市 新座市

富士見市 鶴ヶ島市 吉川市

ふじみ野市 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 松伏町 秩父市

皆野町



□福島県

郡山市 田村市 本宮市

川俣町 鏡石町 天栄村

西郷村 泉崎村 矢吹町

石川町 浅川町 古殿町

小野町 いわき市 楢葉町

川内村 大熊町 下郷町

檜枝岐村 南会津町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 船橋市

松戸市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 浦安市

印西市 栄町 東金市

旭市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

町田市 小金井市 狛江市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

羽村市 西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜保土ケ谷区

横浜港北区 横浜旭区 横浜緑区

川崎中原区 川崎多摩区 川崎宮前区

平塚市 相模原緑区 厚木市

愛川町



□山梨県

山梨北杜市 大月市 上野原市



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。