¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËÜµòÃÏ¤ÇÂÇÀþÇúÈ¯¡ª18°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤Ê¤ë¤«
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 11-0 ³ÚÅ·(5Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢³ÚÅ·¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤ËÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¡£Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç17ÆÀÅÀ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÀ©3¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë¤â¡¢2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â4²ó¤Þ¤ÇËè¥¤¥Ë¥ó¥°ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¤â¡¢6²ó¤È7²ó¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£18°ÂÂÇ¤Ç¹ç·×11ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÅê¼ê¤¬7²ó¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¤ÈÌÚÂ¼¸÷Åê¼ê¤¬´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÂçÄÅÅê¼ê¤Ïº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡ÖÇÔÀï¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö18¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£