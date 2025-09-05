¡ÚB&ZAI¡¦ÎëÌÚÍª¿Î¡Û¸ø±é½éÆü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ë¤¦¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¥±¡¼¥¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¿ûÅÄÎÖÇ«
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖB&ZAI¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ð¤ó¤¶¤¤¡Ë¤Î¼ç±éÉñÂæ¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì9·î¸ø±é¡ÖANDO¡×¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È²ñ¸«¤¬5Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Îå«¤ä³ëÆ£¤ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»³Ú¤ÇËÂ¤°¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÊª¸ì¡£¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜÎÃ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈB&ZAI¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ 8¿Í¤Ç¼ç±é¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ò¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£B&ZAI¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ûÅÄÎÖÇ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹Åç¡¦Âçºå¤È50¸ø±é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÖB&ZAI¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿
°ðÍÕÄÌÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈB&ZAI¤È¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é¸ø±é¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ²¤ìÉñÂæ¡×¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÌîÂçµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤é¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç³§¤µ¤ó°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Àî粼À±µ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸ò¤ï¤¹¤ª¼Çµï¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶õµ¤´¶¡¢B&ZAI¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â·Î¸ÅÃæ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´50¸ø±é¡¢ÂçÀÚ¤Ë°ì¸ø±é¤º¤Ä´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ郄¹î¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È·ëÀ®¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤B&ZAI¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ50¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½éÆü¤Ë(ÎëÌÚ)Íª¿Î¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¤ß¤Ã¤Á¡¼(°ðÍÕÄÌÍÛ)¤¬Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Ì¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÍª¿Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÎëÌÚÍª¿Î¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ªÂ¤â¤È¤Î°¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¤³¤ì¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿(21ºÐ¤À¤«¤é)¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¤Ä¤Å¤±¤Æ¡È¥Ð¥ó¥É¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤ÎÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌð²ÖóÕ¤µ¤ó¤Ï¡È25ºÐ¤È26Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ìð²Ö¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡È¿ô¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡È¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡È¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ë¤ª¼Çµï¤Ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤ÎB&ZAI¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡Ö¿·´¶³Ð¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íª¿Î¤µ¤ó¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥±¡¼¥¤òÂ£¤é¤ìÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ郄¤µ¤ó¤«¤é¡È¥±¡¼¥¤Î°ì¸ýÌÜ¿©¤Ù¤¿¤ÎÃ¯¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡É¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤ó¤Ï¡È¿ûÅÄÎÖÇ«¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡É¤ÈË½Ïª¤·¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È¤½¤³¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
