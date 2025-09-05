【ソウル＝依田和彩】韓国女性記者協会主催の「日韓女性記者フォーラム」が５日、ソウルで開かれ、日韓の記者や有識者がジェンダー平等に関する課題や展望を巡って意見を交わした。

日韓両国でメディアが政策や課題を発信し、社会の関心を高める重要性についても確認した。

政界での女性進出を巡る課題に関する討論では、「政治は男性の文化」とのイメージが根強いことや、連日多くの会合をこなす議員の活動と育児や介護との両立が難しい点などが、女性の政界進出を難しくさせているという実態が日韓共通の課題として浮かび上がった。

各国議会でつくる列国議会同盟（ＩＰＵ）によると、２０２５年８月時点で、国会議員に占める女性議員の割合は日本が１５・７％（衆院）で１８４か国中１３９位。韓国は２０・３％で１１９位となっている。

討論では、日本よりも女性議員の割合が多い韓国でも、当選回数を重ねると女性議員の数が減少する傾向にあることも指摘された。

登壇したキム・ギョンソン元韓国女性家族省次官は、近年、選挙運動にＳＮＳを活用する事例が増えていることを踏まえ「ネットによる選挙活動は非常に影響力があり、波及力が大きいため、積極的に活用してほしい」と提案した。

日韓女性記者フォーラムは２０２３年から開かれており、日韓の記者や有識者が出席して政界や経済界、メディアなどでの女性活躍を巡る課題について議論している。