3COINSが少女まんが雑誌「りぼん」とコラボ！「ちびまる子ちゃん」「ご近所物語」など全6作品のグッズにきゅん...

雑貨店の3COINSは、集英社の少女まんが雑誌「りぼん」とのコラボレーションアイテムを、2025年9月6日から全国の3COINS店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売します。

付録をオマージュした復刻デザイングッズも

今回のコラボレーションでは、創刊70周年を迎える「りぼん」の人気まんが「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」の6作品をデザインしたグッズが登場します。

「りぼん」の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを使ったステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、あの日、あの時のときめきがよみがえる全92アイテムをラインアップしています。

【商品ラインアップ】

・BOOK型メモセット（6種、各330円）

・BOOK型エコバッグ（6種、各1100円）

・PVCクリアポーチ（6種、各330円）

・ポケットティッシュ（6種、各330円）

・缶入りステッカー（6種、各330円）

・マスキングテープ（6種、各330円）

・トートバッグ（6種、各880円）

・ポーチ（6種、各660円）

・ストックBAG（6種、各550円）

・マグカップ（6種、各770円）

・ツイルポーチ（2種、各330円）

・ミニトートキーホルダー（2種、各330円）

・二つ折り財布（2種、各330円）

・ブリキ小物入れ（2種、各880円）

・貯金箱（2種、各550円）

・ペンケース（2種、各550円）

・レターセット（2種、各330円）

・ペーパーファイル（2種、各330円）

・付箋セット（2種、各330円）

・ペーパーBAG2枚セット（6種、各330円）

・スペシャルBOX（6種、各2750円）

〈ランダムアイテム〉

・ミニ巾着（全6種、330円）

・マグネット（全12種、330円）

詳細は特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部