3COINSが少女まんが雑誌「りぼん」とコラボ！「ちびまる子ちゃん」「ご近所物語」など全6作品のグッズにきゅん...
雑貨店の3COINSは、集英社の少女まんが雑誌「りぼん」とのコラボレーションアイテムを、2025年9月6日から全国の3COINS店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売します。
付録をオマージュした復刻デザイングッズも
今回のコラボレーションでは、創刊70周年を迎える「りぼん」の人気まんが「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」の6作品をデザインしたグッズが登場します。
「りぼん」の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを使ったステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、あの日、あの時のときめきがよみがえる全92アイテムをラインアップしています。
【商品ラインアップ】
・BOOK型メモセット（6種、各330円）
・BOOK型エコバッグ（6種、各1100円）
・PVCクリアポーチ（6種、各330円）
・ポケットティッシュ（6種、各330円）
・缶入りステッカー（6種、各330円）
・マスキングテープ（6種、各330円）
・トートバッグ（6種、各880円）
・ポーチ（6種、各660円）
・ストックBAG（6種、各550円）
・マグカップ（6種、各770円）
・ツイルポーチ（2種、各330円）
・ミニトートキーホルダー（2種、各330円）
・二つ折り財布（2種、各330円）
・ブリキ小物入れ（2種、各880円）
・貯金箱（2種、各550円）
・ペンケース（2種、各550円）
・レターセット（2種、各330円）
・ペーパーファイル（2種、各330円）
・付箋セット（2種、各330円）
・ペーパーBAG2枚セット（6種、各330円）
・スペシャルBOX（6種、各2750円）
〈ランダムアイテム〉
・ミニ巾着（全6種、330円）
・マグネット（全12種、330円）
詳細は特設サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部