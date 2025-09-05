lynch. 2nd¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖBRINGER¡×MV¸ø³«¡¡Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¸ø±é¾ÜºÙ¤â
¡¡lynch.¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥àÂè2ÃÆ¡ØTHE AVOIDED SUN / SHADOWS¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¡Û¡Ù¤«¤é¡¢¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖBRINGER¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûlynch.¡¢·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖBRINGER¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¡È¤â¤¿¤é¤¹¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢lynch.¤¬±¿Ì¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ô¤È¤·¤Æ¡È²ò¤Êü¤Æ¡É¡ÈÁÕ¤Ç¤è¤¦¡É¡Èºé¤¸Ø¤ì¡É¤È¹ð¤²¤ë¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤À¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBRINGER¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î28Æü¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ølynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT¡ÖALL THIS WE'LL GIVE YOU¡×¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø³«¡£9·î8Æü¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡¢°Ê¹ß¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤È°ìÈÌÈ¯Çä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÊ¼ï¤´¤È¤ÎÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡VIPÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡É¡¢¡ÈVIP¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡É¡¢¡È12.28 VIP¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡¦½ª±é¸å¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¡Ë¡É¤¬¡¢SÀÊ¤Ë¤Ï¡È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡É¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
