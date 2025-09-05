インターネット上の仮想空間＝メタバース。その中で、自分自身の分身であるアバターを出現させ、会話などができるサービスの一つとして、難病の患者が匿名で交流できる空間が誕生しました。

【写真を見る】メタバース（仮想空間）で交流し難病患者の孤独感を解消 岡山大学の教授らが開発 クラウドファンディングで支援を呼びかけ【岡山】

岡山大学の教授らが開発したもので、これまで患者に利用してもらおうと全国の病院に機材を贈ってきましたが、さらに多くの人を支援したいとクラウドファンディングをスタートさせました。

（新田真子アナウンサー）

「あ！すごい！部屋に入りましたね！」

専用のゴーグルをつけた先に広がるのは、インターネット上の仮想空間＝メタバースです。自分自身の分身であるアバターを出現させ、他のアバターと会話をしたりダーツなどのゲームを楽しんだりできます。

実はここ、「希少がん」の患者が匿名で交流できる空間です。希少がんは人口10万人あたり6例未満の稀ながんで、30代までに発症することが多いとされています。開発したのは医師として希少がん患者と接してきた岡山大学の長谷井嬢教授らです。入院中の患者が同じ境遇の人と交流することで、孤独感の解消につなげたかったのだといいます。

「どの病院の患者さん同士でも話せる世の中にしたい」

（岡山大学 長谷井嬢教授）

「（希少がんの患者は）、そんな珍しい病気になんで自分がなってしまったんだというところで、非常にふさぎこんでしまいますし、友達と話をする機会があっても、その時は楽しくても、話が終わった時に、自分だけ取り残された感を強く感じてしまったりっていうのがある状況です」

開発したのは3年前。これまで、様々な団体の助成金を活用し、メタバースを利用するためのタブレットや専用ゴーグルを購入して全国21の病院に届けてきました。

メタバースでの交流が大きな目標となり、治療に対して前向きになったという患者も大勢いて、病院側からも好評だといいます。こうした中、今回、さらに多くの人を支援したいとクラウドファンディングを始めたのだといいます。

（岡山大学 長谷井嬢教授）

「仮想空間だけど、実際の繋がりにもつなげていけるようになったらいいなと思っています。辛い闘病生活のところが、負担が少しでも軽くなるような日々にしてあげたいと思います」

クラウドファンディングは今年8月にはじめ、すでに約490万円が集まっています。目標金額は750万円。これだけあれば25ほどの施設に機材を贈ることができるといいます。

（岡山大学 長谷井嬢教授）

「今まだ20病院ぐらいですけど、小児ガンを扱っている病院は200くらい全国にあってですね、どこの病院に行っても、どの病院の患者さん同士とも話せる世の中にしたいっていうのがあるので、全部の病院にその環境が行き届くように進めていきたいなと思っています」

病と闘う患者の居場所の一つになれば…。クラウドファンディングは10月末まで行われるということです。

（スタジオ）

長谷井教授によりますと、開発した当時はメタバースの空間は、海辺だけだったそうですが、その後、七夕やハロウィーン、クリスマスなど、季節感を意識した空間も作り、現在は8つの環境が整っているそうです。クラウドファンディングサービス「READYFOR」で「岡山大学メタバース」と検索してみてください。