本日9月5日（金） 日本テレビ系で放送した「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？1000万SP」で、羽鳥慎一＆武田真一コンビが番組史上のべ31組目の全問正解を達成！賞金1000万円を獲得した。

全問正解で賞金1000万円のスペシャルとして放送した今回、朝の情報番組2大MCの羽鳥と武田が、一夜限りの最強タッグを組み登場。羽鳥は番組最多8度目の挑戦！今度こそ全問正解を達成したい羽鳥は、なんと同じく朝の情報番組MCを務める武田に直々にオファー。武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた超知識人。羽鳥は武田に全幅の信頼を寄せ、挑戦が始まった。

すると、助っ人小学生の救済（3つ）を6問目までに全て使い果たす波乱の展開！特に言葉のプロであるはずの2人が、「国語」の問題で救済を2つも使ってしまい、羽鳥は「これは仮に最終問題までいったとしても、もう我々が負っているダメージは相当大きいと思います」と意気消沈…。MCの劇団ひとりから「流れを変えましょう」と励まされると、ここから2人の経験と勘が冴えわたる！この逆境を跳ね返し次々と自力で正解を重ねていき、ついに1000万円がかかる最終問題に到達した。

このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「もちろんいきます！」と迷いなく挑戦を宣言。そして迎えた最終問題は「次の6つは農林水産省の分類上、野菜と果樹（果物）に分けられますが、野菜に分類されるものを全て選びなさい。A：クリ、B：スイカ、C：ウメ、D：アボカド、E：メロン、F：イチゴ」という難問。1つでも間違えると不正解となる。ここで羽鳥は「私の認識だと、野菜って土の上にできるんですよ。果物は木とか空中にできる感じです」とまず分類方法を決めた。そこで武田とひとつずつ確認しながら、「クリとウメは木に生るから果物」、「スイカ、メロン、イチゴは木ではなく草のようだから野菜」と5つはすんなりと解答。

ただ2人は「アボカドがどうやって生えているのだろう…木に生えているのか、いないのか…」とアボカドだけはイメージが湧かない…。そこで最後は直感で「木に生っているんでしょう…果物」と解答し、見事全問正解を達成！その瞬間2人は抱き合って「やったー！」と喜びを爆発させ、MCの佐藤隆太から「見事1000万円獲得です！おめでとうございます！」とボードを受け取った。

すると劇団ひとりが新助っ人小学生のかいなるくんに「1000万円だって！」と話しかけ、かいなるくんは「ちょっとくださいよ」と返し、スタジオは大爆笑！さすがの姿を見せた朝の情報番組2大MC、羽鳥＆武田であった。

全問正解は、河野玄斗（2020年1月10日放送）、Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）、ふなっしー（2020年3月6日放送）、高橋真麻（2020年4月3日放送）、Zeebra（2020年8月21日放送）、ケロポンズ（2020年9月25日放送）、ヒャダイン（2020年9月25日放送 ※同放送日に2組獲得）、鈴木保奈美（2020年10月30日放送）、松丸亮吾（2021年1月15日放送）、完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）、トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）、小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）、オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）、トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）、本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）、今村翔吾（2022年4月22日放送）、U字工事（2022年5月20日放送）、柴田理恵（2022年5月27日放送）、宮脇花綸（2022年10月21日放送）、ふくらP（2022年12月16日放送）、こたけ正義感（2023年6月16日放送）、野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）、日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）、いとうあさこ（2023年11月17日放送）、高橋成美（2024年1月5日放送）、辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）、木村昴（2024年3月15日放送）、村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）、伊沢拓司（2024年9月27日放送）、木村昴（2025年1月24日放送・2度目）以来、番組史上のべ31組目。