米津玄師、TVアニメ『チェンソーマン』OPテーマ「KICK BACK」リミックス版のビジュアライザー公開
米津玄師が9月5日に配信リリースした「KICK BACK（Frost Children Remix）」のビジュアライザーを公開した。
■NYを拠点とするアーティストFrost Childrenがリミックス
2022年に放送されたTVアニメ『チェンソーマン』のTVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』の配信を記念し、同アニメのオープニングテーマである「KICK BACK」をのリミックス版がリリース。リミックスは、アメリカ・NYを拠点とするアーティストFrost Childrenが手掛けた。
なお、米津玄師は、9月19日から公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」も担当。エンディングテーマ「JANE DOE」も宇多田ヒカルと手掛けた。
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「KICK BACK (Frost Children Remix)」
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
※店着日2025.09.22
■映画情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
9月19日（金）全国公開
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
『チェンソーマン』TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecord