国道8号・川崎ICを降りてすぐのところにある『肉焼(にくやき)ラウンジ hana』。一般的な焼肉店とは違い、ハワイアンテイストのお店です。店内の壁画やタイル画は、長岡出身のモデル・タレントとして活躍中の西山茉希さんが描いたアートが並びます。フラダンスを踊る女の子など、カラフルなデザインが店内を明るく彩っています。



いちおしメニューは、「和牛4種盛合せ(4,980円/税込み)」。

上カルビ・ザブトン・中落ち・ミスジと、厳選した〝にいがた和牛〟の人気部位が勢ぞろいしています。



とくにおすすめは、「上カルビ」。

いざ！いただきます。ロースターで焼いてみると…あれ？焼肉特有の“ジュ～”という音も煙も出ません。その秘密は･･･“ヘルシーロースター”。炎ではなくセラミック炭火の遠赤外線で焼き上げることで、焼く音や煙・においが出ず、余分な脂を落としてくれます。

ひと口頬張ればジューシーさとやわらかさに驚き、口いっぱいに和牛の濃厚なうまみが広がります。さらに、霜降りの美しさが際立つ希少部位「和牛ザブトン(肩ロースの一部)」は、とろけるような口どけと深いコクが楽しめ思わず笑みがこぼれます。





もう1品、焼肉店なのに!?のメニューでオープン当時から人気を誇るのが「自家製ローストビーフ(1,300円/税込み)」。厳選した国産牛を低温調理し、ほんのりピンク色に仕上げています。ローストビーフは柔らかくてとろける食感。厚みもちょうど良く、食べ応えも抜群です。



そして、この自家製ローストビーフを大胆にアレンジしたメニューも見逃せません。

中でも驚きのメニューが「ロービーユッケ(820円/税込み)」。特製のもみだれを絡めたローストビーフに卵黄を合わせた一品で、濃厚ながら優しい味わい。火が通っているローストビーフのため、生肉が苦手な方でも食べやすいと評判です。

ほかにも、わさびと合わせた「ローワサ(540円/税込み)」は、ツンとした辛みがクセになる味わいで、お酒との相性も抜群です。



ハワイアンな空間で味わう新スタイルの肉焼と、アレンジ豊かなローストビーフ。ぜひ特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。



●肉焼きラウンジhana

新潟県長岡市川崎６-866-6 rouges川崎内

0258-94-5629

営業時間｜ランチ 11:00～14:30 / ディナー 17:30～22:00(土日祝は17:00～)

定休日｜火曜