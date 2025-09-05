Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キーホルダーサイズなのに本格派。

クラウドファンディングサイトmachi-yaでキャンペーン中のスプリングナイフ「SPEEDY」は、SUS440C鋼とG10素材のハンドルを採用したミリタリー感溢れる超小型ナイフ。

サンプルを試させてもらったところ、モデルガンなどが好き人なら満足できそうな仕上がりでコレクターズアイテムとしても良さげ。もちろんダンボールの開梱や工作からアウトドア用など活躍シーンも多そうなので、おトクなセール情報を合わせてご紹介しておきます。

※ 本製品は販売者が警察に確認の上で違法でない製品として販売していますが、所有者が目的外で携帯する場合は法令違反になるのでご注意ください。

クセになる操作感！手元で遊べるギミック系スプリングナイフ 【SPEEDY】 6,300円 【早割 1,280円引き】 詳細をチェック

シュバッと小気味良く開く

Photo: Haruki Matsumoto

「SPEEDY」は重量46g、収納時で約5cmという超ミニサイズのナイフ。残念ながら日本では目的外の携帯はNGですが、キーホルダー感覚で持ち歩けますね。

そしてスプリング機構で展開するギミックがユニークなポイント。“カチャッ”と小気味よい音と共に変形するので、ミリタリー＆フィジェットな感じが好きな人に刺さるかと。

Photo: Haruki Matsumoto

展開時は中央のプレートでロックする仕組みで、収納時はこの部分をズラして刃を戻します。体験時には問題なくロックされていましたが、ケガの危険があるので使うときはしっかり固定されているかを確認しましょう。

ホンモノ感を醸し出す素材

Photo: Haruki Matsumoto

「SPEEDY」は単なる小型ギミックナイフにあらず。

ハンドルには拳銃グリップにも使われるブラックG10という積層ガラス繊維素材が使われ、見た目も持った感じの雰囲気もホンモノ感が漂います。

Photo: Haruki Matsumoto

ブレードはステンレス鋼でも最も硬い440カーボンステンレスを採用。金属硬度を示すHRCでは58〜60とされ、耐久性と切れ味を両立しているそうです。

日常からアウトドアまで

Photo: Haruki Matsumoto

玄関のキーボックスにも収納しやすいサイズなので、通販で届いたダンボールもサクッと開封OK。

Image: RINOCOCO13

太めの木材もゴリゴリと削れたので、キャンプ時にはフェザースティックづくりなどにも。ブレード強度も高くてガンガン使えるのがいいですね。

Photo: Haruki Matsumoto

小型さゆえにフルグリップで力を入れるのは難しいですが、付属カラビナと一緒に握り込むとグリップ感が高まりました。

Image: RINOCOCO13

とにかくコンパクトなので防災グッズに入れておくのもアリかと。災害などの万が一のことは想像したくないですが、サバイバル力アップには備えも必要です。

最後にあらためてご注意を

Photo: Haruki Matsumoto

銃刀法には抵触しない製品でも正当な理由がない危険物の携帯は法令違反な点は改めて念押ししておきます。キャンプや釣りなど必要なときだけ適切なご利用を。

とはいえ、ミリタリーグッズが好きな人なら観賞用としても楽しめる製品なので、気になったらぜひおトクなセール中に詳細をチェックしてみてください。

クセになる操作感！手元で遊べるギミック系スプリングナイフ 【SPEEDY】 6,300円 【早割 1,280円引き】 詳細をチェック

＞＞アウトドア・防災にも。SUS440C高硬度ブレード搭載のスプリング式コンパクトナイフ「SPEEDY」

Source: machi-ya