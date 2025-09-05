2025年9月13日（土）から15日（月・祝）まで、ニセコの大自然に囲まれた『ルピシア ニセコ本社』にて、秋の味覚を楽しむイベント『ルピシア ニセコ マルシェ2025』が開催されます。

『ルピシア』のお茶50種類の飲み比べだけでなく、地元の旬のじゃがいもを使った料理、『ニセコ焼き菓子工場』のスコーンなどをお得に味わうことができますよ！

『お茶の試飲と販売コーナー』では、世界中から選りすぐった、紅茶・緑茶・烏龍茶・ハーブティーに加えてニセコ工場で焙煎する健康野菜茶など50種類のお茶の飲み比べができます。ニセコエリアで開催するイベントでは、過去最多の試飲数です！

『ヴィラ ルピシア』では、トルコ料理のクンピルや、じゃがいものチュロスなど、濃厚な甘みとホクホク感が特徴のじゃがいもを使ったオリジナルメニューを多数味わうことができます。

『ルピシア ニセコ焙煎所』では、丁寧に自家焙煎した、こだわりのコーヒーを販売。香りとクリアな味わいにこだわったコーヒーが楽しめます！

『LUPICIA BREWERY』からは唯一無二の味わいが自慢の『羊蹄山麓ビール』も登場！ 『ニセコワーズ』、『北海道いちご すずあかね』、『ナツコイ』の3種類が販売されます。

来場特典として、『ルピシア ニセコ マルシェ2025』限定のじゃがいもの花をモチーフにしたオリジナルミニチュア缶バッジももらえますよ！ ※数量限定

詳細情報

ルピシア ニセコ マルシェ2025

開催日時：2025年9月13日（土）～15日（月・祝）10:00～16:00

開催場所：北海道虻田郡ニセコ町字羊蹄7 ルピシア ニセコ本社

電話番号：0120-112-636（受付時間10:00～18:00）

アクセス：ニセコ駅および倶知安駅からイベント会場まで、無料巡回バスが運行します

※無料巡回バスの時刻表や詳細は、webページをご確認ください



※天候やその他の事情によりイベントが中止になる場合があります。中止の際は前日17時までに、webページで発表されます。

※写真はイメージです。飲食物は有料です。

北海道Likers編集部のひとこと

夏の終わりと秋の始まりが交差する9月の連休、どこに行こうか迷っている方も多いのではないでしょうか。

世界のお茶はもちろん、地元のじゃがいもを使ったグルメ、ニセコならではのビールまで、五感で秋の訪れを感じることができます。秋の味覚とともに、ニセコの美しい自然を満喫することができる『ルピシア ニセコ マルシェ2025』にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

