「お義母さん、お気持ちだけで充分です！」お土産を大量にもらうも食べきれず → やんわり断ると！？

嫌な態度を取られたら文句を言うこともあるかと思います。しかし、善意の言動にはなかなか文句を言いずらい……なんて経験をした方もいるのではないでしょうか？

今回は、そんな『いい人』の義母とのエピソードを筆者友人が教えてくれました。

「お気持ちだけで充分です！」お土産を大量にくれる義母にお手上げ！？

大きなパックの佃煮や大量の高級梅干し、有名店のお菓子など義母のお土産は様々。

おいしいもので確かにありがたいのですが、食べきれない量は処分するしかないため、心苦しく感じているそう。

しかも、断っても遠慮していると思われ、さらに量が増えることもあり、お手上げ状態。

夫に相談するも「食べればいいじゃん」と気にしていないため、解決策が見当たらないとのこと。

努力して消費を続けることで健康面が少し気になってきたのだとか。

善意でしてくれるため強く文句を言うことが出来ないのも困りものですね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。