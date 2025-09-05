¡ÖÀµµ¤¤«¡©¡×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¡È¹âÂ®¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¾×·â¤Î¾ì³°ÍðÆ®¥·¡¼¥ó¤Ë´ÑµÒ¥É¥ó°ú¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·èÀï¤ÎÍ¾±¤¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍÇ¡Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡È¶¸¸¤¡É¤ÎË½Áö¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤Ï°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ê´ºÕ¤µ¤ì¤ëÂç»´»ö¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈSNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¡È¹âÂ®¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É
¡¡WWE¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç°ìÈÖ¡ÖClash in Paris¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥ºÂÐ¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥ÉÀï¤Î¾×·âÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ï²¦¼Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬´ÓÏ½¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤¿¡È°Ì´¤ÎÍðÆþ·à¡É¤¬Á´¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ÎÄ¾¸å¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤ÎÁêËÀ¡¢¡È¶¸¸¤¡É¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡£Èà¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¹âÂ®¥¹¥Ô¥¢¤òÄ¾·â¡£¤Þ¤ë¤ÇÀï¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾×·â¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÊ´ºÕ¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ì½ÖÂ©¤òÆÝ¤ß¡¢ÈáÌÄ¤È´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬»à³Ñ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤Î¥¹¥Ô¥¢¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¹îÌÀ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÊø²õ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëÅÓÃæ¡¢¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤¬ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»150¥¥íµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤ò3Ï¢È¯¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¤Þ¤µ¤ËÂç»´»ö¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¶½Ê³¡¢¶Ã¤¡¢ÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡£¡Ö¥Ö¥í¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡ª¡×¡ÖÌî½Ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¤ÈSNS¤ÏÂç¹Ó¤ì¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Î¶¸¸¤¤¬Ë½Áö¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì·³ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥»¥¹¤µ¤¨¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔµÈ¤ÊÍ½ÁÛ¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤â²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÂçÍðÆ®¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢WWEÁ´ÂÎ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved