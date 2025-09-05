「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

首位の阪神が広島に大勝。２位・巨人は敗れたものの、３位・ＤｅＮＡが勝ったため、優勝へのマジックナンバーを一つ減らして「３」とした。最短での優勝は７日になった。

試合は初回から激しく動いた。先発の大竹が暴投で先制を許した直後。阪神打線がすぐに反撃を見せた。先頭の近本が四球で出塁。続く中野が左中間を破り二、三塁とすると、森下の左前適時打で同点に追いついた。さらに佐藤輝が四球で歩き無死満塁。ここで大山が初球、甘く入ったチェンジアップを左翼スタンドに運んだ。今季９号グランドスラムに球場は騒然。どよめきは、しばらく収まらなかった。

「先制された裏の攻撃ですぐに追いついてくれたので、自分で勝ち越せるように準備をしていました。初球から自分のスイングができましたし、良い結果になって良かったです」

大山の満塁本塁打は２０年９月１８日・中日戦以来でプロ通算３本目。甲子園では初めてとなった。阪神は先発左腕の大竹にもタイムリーが出るなど、初回に打者一巡１０人の猛攻で、今季最多の一挙６点を奪った。

一方、先発の大竹は大量援護を受け、二回以降は立ち直りを見せた。毎回のように走者を置きながらも、追加点は与えない投球。６回５安打１失点の粘投を見せた。７月２９日の広島戦以来、今季７勝目を手にした。