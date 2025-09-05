¥¸¥å¥Ë¥¢B¡õZAI¼ç±éÉñÂæ¡ÖANDO¡×³«Ëë¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«SASUKEÂ¨¶½¡©¡Ö30ÉÃ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖB¡õZAI¡×¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖANDO¡×¡Ê5Æü¤«¤éÆ±½ê¤Ê¤É¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËÎå¤à8¿Í¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í²Î¾§¤ä¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¶Ê¡ÖAin¡¤t No Dream Over¡×¤âº£ÉñÂæ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Îº£ÌîÂçµ±¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£Ìó2¥«·î¤«¤±3ÅÔ»ÔÁ´50¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ëÄ¹Ãú¾ì¡£¤³¤ÎÆü21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚÍª¿Î¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤ÎÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
À½ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµÓËÜ²È¤ä±é½Ð²È¤È¿©»ö¤Ø¹Ô¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òµÓËÜ¤ËÅê±Æ¡£Ìð²ÖóÕ¡Ê25¡ËËÜüâ¹î¼ù¡Ê26¡ËÀîùõÀ±µ±¡Ê20¡Ë¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¡¢²»³ÚÌÌ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
Àîùõ¤¬ÅÅ»Ò¥É¥é¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ¿ÍÍ¡£TBS·Ï¡ÖSASUKE¡×¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê27¡Ë¤Ï·àÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤òÈäÏª¡£Î¾¼êÎ¾Â¤ÇÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÎÊÉ¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤¹¤ë¼ïÌÜ¤Ç¡¢ËÜ²È¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÈþ½Ñ¤µ¤ó¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬2»þ´Ö¤ÎÉñÂæ¤Ç30ÉÃ¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢§¥³¥á¥ó¥È
¡¦¶¶ËÜÎÃ¡ÖµÓËÜ²È¤µ¤ó¤¬B¡õZAI¤ò¸«¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü¾ï´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÅÔ»Ô50¸ø±é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢B¡õZAI¤¹¤²¡¼¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦°ðÍÕÄÌÍÛ¡ÖB¡õZAI¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µüâ¤¯¤ó¤¬·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤Î¤É¤ó¤ÊÃ»¤¤µÙ·Æ¤Ç¤â¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦º£ÌîÂçµ±¡ÖËÍ¤ÈµÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¥ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¦¤È¾Ð¤¤¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦ÀîùõÀ±µ±¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸ò¤ï¤¹¤ª¼Çµï¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¿·¤·¤¤¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ÎÈ¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£B¡õZAI¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¸µüâ¹î¼ù¡Ö½éÆü¤ËÍª¿Î¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¡¼¡Ê°ðÍÕ¡Ë¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ÎëÌÚÍª¿Î¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤¢¤ê¥À¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤ÎÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¦Ìð²ÖóÕ¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£B¡õZAI¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢¸«¤ËÍè¤¿Êý¤¬¿·´¶³Ð¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×