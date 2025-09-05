¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬£¸²ó£±¼ºÅÀ¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤·¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö£±ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â±ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤¬£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ìÏ¢ÇÔ¡£ÀèÈ¯¡¦»³ºê¤¬£¸²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿°ìÊý¤ÇÂÇÀþ¤Ï£¶°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤È¸«»¦¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±£±¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ºê¤Ï½é²ó¤ò£³¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â£´²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¡££µ²ó¤Ë¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤³¤ÎÆü½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¤³¤½ÈïÃÆ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£¸²ó£¸£µµå¤òÅê¤²¤Ì¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡££´²ó¤Ë¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¡££¶²ó¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤ÈºÆÅÙ¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤¬·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤º¤ËÆÀÅÀ¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¹¥Åê¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ò¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£±ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÍèÆü½é¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÃæ·ø¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡ËÃæ·ø¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£Î¾Íã¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾Ê¤¤¤ÆÃæ·ø¤ÇÆ°¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºòÆü³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£