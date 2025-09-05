中日は５日の巨人戦（バンテリン）に１―０で勝ち、借金は「９」。２位・巨人に３ゲーム差に迫った。

中日は巨人先発・山崎の前に初回は岡林、福永、上林が３者連続三振。４回まで１人の走者も出すことができずパーフェクトピッチングを許した。

試合が動いたのは５回だった。一死からボスラーがジャストミートした一撃は高々と舞い上がると竜党の待つライトスタンドにドスン。「打ったボールはカットかな。どうしても１点がほしい場面で、思い通りの結果になって良かったよ」という助っ人の一発に、ドームはこの日１番の盛り上がりとなった。

中日先発・柳裕也投手（３１）は立ち上がりから直球と変化球のコンビネーションが冴え、巨人打線に決定打を許さなかった。６回には２本のヒットと四球で二死満塁とされるも、中山を一ゴロに封じてピンチ脱出。「今日は石伊がナイスリードで引っ張ってくれました。『そぶさん（祖父江）ありがとう』」と、この日、現役引退を発表した祖父江に感謝した柳は６回４安打無失点で３勝目をゲットした。

中日は７回から藤嶋―メヒア―松山とつないで完封リレー。松山は両リーグトップの３９セーブ目を挙げた。