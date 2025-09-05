最近は外出先からもスマホで愛猫の様子を確認できる「ペットカメラ」というものがあります。猫が元気にしているか…いたずらしていないかを気軽にチェックできる便利なアイテムです。今回の投稿では、そのカメラに映し出された思わぬ瞬間がSNSで注目を集めました。

投稿はThreadsにて、10万回以上表示。いいね数は8000件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「床冷たくて気持ちいいのかな」「こんな伸び伸びしてたら一人時間も必要なのかな」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：ペットカメラを設置→出先で『猫の様子』を見てみたら…】

ペットカメラを出先で覗いてみたら…

今回、Threadsに投稿したのは「takesanta_nim」さん。

飼い主さんが外出先からカメラを覗いてみると、そこにいたのは緊張感ゼロの猫ちゃん。手足を思い切り伸ばして、まるで全身で「リラックス」を表現しているかのような姿が映し出されていたそうです。大胆に伸びきった体勢で、飼い主さんが留守でも安心しきっていたとのこと。もしかしたら、猫にも一人で過ごせる時間が必要なのかもしれませんね。

お気に入りの場所で全力でくつろぐ猫ちゃんの姿は、飼い主さんが普段から安心できる環境を整えている証拠ともいえます。出先でこんなにくつろいでいる姿を見られたら、飼い主さんも安心して過ごせたことでしょう。

お部屋でくつろいでいた猫ちゃんにSNS民もほっこり

飼い主さんが留守の間、お部屋でのびのびと過ごしていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「ちゃんとストレッチして美意識高い」「こんなにくつろいでるとなんか幸せなんやろなーって嬉しくなるわ」「フローリングがひんやりするのかな」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「takesanta_nim」では、可愛い猫ちゃん達との幸せそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちがのびのびと暮らしている様子は、何度見ても微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「takesanta_nim」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。