争奪戦の予感ーーーッッ！（汗）【3COINS】おしゃれ & カラバリ豊富な「新商品」

【3COINS（スリーコインズ）】では早くも2026年版のスケジュール帳 & カレンダーが登場！ おしゃれなデザインながら、カラバリも豊富なラインナップ。使いたいシーンや雰囲気に合わせて選べそうです。今回は持ち運びできる手帳タイプ、お部屋に置ける卓上タイプといった「新商品」のスケジュール帳・カレンダーをご紹介します。

革の質感が映えるおしゃれな「スリム型スケジュール帳2026」

職場や外出先に持ち運べるタイプのスケジュール帳。表紙には2026とだけ描かれた、革の質感が映えるおしゃれなデザインです。公式サイトによるとマンスリーカレンダーの他に「格子状のマス目が入ったページ」もあり、予定の把握のみならずタスク管理にも役立ってくれそう。カラーは全5色展開と豊富で、使いたいシーンによって選べるところも魅力です。お値段は\550（税込）。

デスク周りに華やかさをプラス！「メモ付き卓上2ヶ月カレンダー2026」

お部屋に置ける卓上タイプのカレンダー。2ヶ月分とフリースペースが横並びで設けられており、捲る手間を省けるのが嬉しいところ。金具はゴールドを合わせたおしゃれで高級感のあるデザイン。カラーは3色展開とこちらも豊富で、色味がアクセントになって、デスク周りに華やかさをプラスしてくれそうです。お値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino