岡村隆史、たまたま見かけた宮迫博之は「オフホワイトどころか真っ黒」だった

ナインティナイン・岡村隆史（55歳）が、9月4日に放送されたラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。最近、街で見かけたという、元雨上がり決死隊・宮迫博之について、「オフホワイトどころか真っ黒」だったと語った。



ナインティナイン・岡村隆史が、自分の妻が街で芸能人を見つけるのが早いと話し、「新大阪で普通にタクシー待ってたんですよ。で、俺は全然気づかへんかったけど、タクシー待ってたら俺の横をすーっと歩いていた人がいたんですよ。で、妻がパッて見て『宮迫（博之）さんや！』って言うて。見たらもうなんかバーっと歩いて行ってて、タクシーに乗ったとこやった」と語る。



岡村は宮迫について「全身真っ黒で、サングラスかけて『うわあ……』『うわあ……』と思ってオフホワイトどころか真っ黒やな、全身と思って」と話し、自分は気付かなかったが「宮迫さんは気づいてて、あえて声かけへんかったのか。俺が無視したと思ってたらまたゴリラみたいに怒ってるやろな、思って。『ううー！あいつ！』ってなってたら嫌やなって思った」と語った。