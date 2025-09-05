B&ZAI、グループ初主演舞台が開幕 新橋演舞場でバンド演奏も披露「かわいがってください！」【メンバーコメント】
ジュニア内グループ・B＆ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹（※高＝はしごだか）、鈴木悠仁、川崎星輝（※崎＝たつさき）、稲葉通陽が5日、東京・新橋演舞場で上演されるグループ単独初主演舞台『ANDO』公開ゲネプロ後囲み取材に参加した。このほどメンバーが意気込みを語った。
【写真】B&ZAIグループ初主演舞台がついに開幕！圧巻のゲネプロの様子
大学1年の時に意気投合しバンド結成に至ったアンドウ（川崎）、モッチー（矢花）、サトウ（菅田）、ヨネモト（本高）、シオン（橋本）。そこにナグモ（稲葉）、スカル（今野）、ツキト（鈴木）も加わり8人で音楽活動に励んできた。
大学卒業を機に別々の道を歩みだした8人が、モッチーの呼びかけでひさびさに集結、ライブが決定する。思い出のスタジオで練習を開始しながら、過去と未来への葛藤が胸に、自分と、そして仲間と向き合うこととなる…というストーリーを歌、ダンス、バンドを交えて描いていく。
同公演は、5日から28日まで新橋演舞場、10月9日・10日に広島文化学園HBGホール、10月17日から25日まで大阪松竹座で上演される。
■初日意気込みコメント
▼橋本涼
本当にお足元の悪い中、B&ZAIとして初めて8人で主演として舞台をきょうからお送りします。バンド、ダンスも融合する部分をお客さんに届けたいと思うので今から楽しみです。B&ZAIかわいがってください！
▼菅田琳寧
きょうは本当にお足元の悪いなか、ありがとうございます。おっしゃるとおり新橋演舞場でバンドサウンドが響き渡るすばらしい公演になっています。演舞場だけでなく広島と大阪と3都市50公演というロングスパンになりますが、B&ZAIすげえな！と思っていただける公演にしていきたいと思いますのでB&ZAIかわいがってください（笑）。
▼稲葉通陽
B&ZAIとして初めての舞台主演で、こうして新橋演舞場に立てることをうれしく思います。パフォーマンスの面はB&ZAIだからできることがたくさん詰め込まれていると思いますので楽しんでいただければと思います。楽しく、怪我なく、頑張ります。
▼今野大輝
ANDOは僕らにしかできないすばらしい舞台の作品になっておりますので、あたたかい気持ちでみなさん一緒に盛り上げていただければと思います。
▼川崎星輝
B&ZAIとして初主演としてお芝居もこのメンバーで交わすお芝居が初めてで新しい空気感、B&ZAIはこういう一面もあるんだという発券も稽古中にありましたし、B&ZAIの雰囲気を生で感じていただける貴重な機会だと思いますので50公演、大切に1公演ずつ頑張りたいと思います。
▼本高克樹
結成してから間もないB&ZAIですけど、これまでいろいろな活動をさせていただきました。こうして50公演の舞台ということでみな緊張していますけど、初日に（鈴木）悠仁が誕生日を迎え、公演期間中にはみっちーが20歳になるすてきなイベントもございますので力を合わせて最後まで走り抜きたいと思います。ご声援のほど、よろしくお願い致します。
▼鈴木悠仁
21歳になりました。鈴木悠仁です。本日はお足元の悪いなか、お集まりいただきありがとうございます。21歳なのででこれが言いたかったんです（笑）。バンドあり、ダンスあり、笑いあり、涙あり…みなさん楽しんでいただけたら。
▼矢花黎
25歳と26日になりました。矢花黎です。数えてました（笑）新橋演舞場で8人で『ANDO』をやらせていただくのですが本当にバンドの生演奏、お芝居、歌、ダンスある意味、B&ZAIにしかできないものをお届けして、観に来た方が『新感覚な舞台だったな』と思っていただけるようにできれば良いなと思っております。
【写真】B&ZAIグループ初主演舞台がついに開幕！圧巻のゲネプロの様子
大学1年の時に意気投合しバンド結成に至ったアンドウ（川崎）、モッチー（矢花）、サトウ（菅田）、ヨネモト（本高）、シオン（橋本）。そこにナグモ（稲葉）、スカル（今野）、ツキト（鈴木）も加わり8人で音楽活動に励んできた。
同公演は、5日から28日まで新橋演舞場、10月9日・10日に広島文化学園HBGホール、10月17日から25日まで大阪松竹座で上演される。
■初日意気込みコメント
▼橋本涼
本当にお足元の悪い中、B&ZAIとして初めて8人で主演として舞台をきょうからお送りします。バンド、ダンスも融合する部分をお客さんに届けたいと思うので今から楽しみです。B&ZAIかわいがってください！
▼菅田琳寧
きょうは本当にお足元の悪いなか、ありがとうございます。おっしゃるとおり新橋演舞場でバンドサウンドが響き渡るすばらしい公演になっています。演舞場だけでなく広島と大阪と3都市50公演というロングスパンになりますが、B&ZAIすげえな！と思っていただける公演にしていきたいと思いますのでB&ZAIかわいがってください（笑）。
▼稲葉通陽
B&ZAIとして初めての舞台主演で、こうして新橋演舞場に立てることをうれしく思います。パフォーマンスの面はB&ZAIだからできることがたくさん詰め込まれていると思いますので楽しんでいただければと思います。楽しく、怪我なく、頑張ります。
▼今野大輝
ANDOは僕らにしかできないすばらしい舞台の作品になっておりますので、あたたかい気持ちでみなさん一緒に盛り上げていただければと思います。
▼川崎星輝
B&ZAIとして初主演としてお芝居もこのメンバーで交わすお芝居が初めてで新しい空気感、B&ZAIはこういう一面もあるんだという発券も稽古中にありましたし、B&ZAIの雰囲気を生で感じていただける貴重な機会だと思いますので50公演、大切に1公演ずつ頑張りたいと思います。
▼本高克樹
結成してから間もないB&ZAIですけど、これまでいろいろな活動をさせていただきました。こうして50公演の舞台ということでみな緊張していますけど、初日に（鈴木）悠仁が誕生日を迎え、公演期間中にはみっちーが20歳になるすてきなイベントもございますので力を合わせて最後まで走り抜きたいと思います。ご声援のほど、よろしくお願い致します。
▼鈴木悠仁
21歳になりました。鈴木悠仁です。本日はお足元の悪いなか、お集まりいただきありがとうございます。21歳なのででこれが言いたかったんです（笑）。バンドあり、ダンスあり、笑いあり、涙あり…みなさん楽しんでいただけたら。
▼矢花黎
25歳と26日になりました。矢花黎です。数えてました（笑）新橋演舞場で8人で『ANDO』をやらせていただくのですが本当にバンドの生演奏、お芝居、歌、ダンスある意味、B&ZAIにしかできないものをお届けして、観に来た方が『新感覚な舞台だったな』と思っていただけるようにできれば良いなと思っております。