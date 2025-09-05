シンガー・ソングライターのアイナ・ジ・エンド（３０）が５日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場で、ＳＮＳ総再生回数６億回突破のヒット曲「革命道中−Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」のリリース記念として、ゲリラライブを開催した。

台風が過ぎた歌舞伎町に“歌姫”がサプライズ降臨した。開演前に「空間を牛耳れるように波動を出したい」と意気込んだアイナは、その気合で人気アニメ「ダンダダン」の第２期オープニングテーマ曲「革命道中−」を力強く歌い上げた。

金曜の繁華街だけに、歌舞伎町は仕事終わりのサラリーマンから海外旅行客まで大賑わい。通行人ら３０００人が足を止め、アイナは「急きょここでライブしているんだけど、皆さん集まって下さってありがとうございます」と頭を下げた。

ライブは毎回晴れというアイナは「虹女を発揮できた」と台風が過ぎ去って笑顔。「１０年前に中野で仕事終わりのサラリーマンの人を狙って、好きな曲ないですかと聞いて歌っていた」と振り返り、「こんな大きな路上ライブで、自分の曲を歌えて幸せ」と感激した。

「革命道中−」は各チャートを席巻するなど、国内外で支持を集めている。歌手人生の“革命道中”にあるアイナは「正直あまり実感がない。友達が歌ってくれたら実感が湧くかも。ひとまず秋にツアーがあるので、そのツアーでレベルアップしたい」と誓った。

この日は、１２月２０日に東京ガーデンシアターでワンマンライブを開催することを発表。同公演は自身最大キャパシティーとなる。