「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）

巨人は先発・山崎が好投を見せながら一発に泣いて敗戦。連敗で借金は今季ワーストタイの３となった。

初回に岡林、福永、上林を３者連続の空振り三振に仕留める抜群の立ち上がりを見せた山崎。四回まで中日打線を相手に完全投球を展開した。

だが、五回１死。ボスラーに内角のカットボールを捉えられ、右翼ポール際へと運ばれるソロを被弾。この試合で初めて許した安打が本塁打となり、痛恨の先制点献上となった。

それでも山崎は六回以降も危なげない投球で、七回２死から細川に右中間への二塁打を打たれて２死一、二塁と危機を招くが、最後は山本を二ゴロに抑えるなど、８回２安打１失点ながら完投負けで今季４敗目となった。

打線は中日先発・柳の前に苦戦。三回まで無安打に抑えられながら四回に先頭・キャベッジが右前打で出塁。だが、泉口、岡本、岸田の中軸が抑えられて得点できず。

１点を追う六回も１死一、三塁の好機をつくるが岡本が中飛、２死満塁となって中山が一塁ゴロに倒れるなど、あと１本が出ない展開で、好投の山崎を援護できなかった。