歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が4日午後11時48分、肺炎のため、都内の病院で亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。

橋さんのものまねで知られた漫才コンビ「ザ・ぼんち」ぼんちおさむ（72）は「橋幸夫さん、お疲れさまでした。そしてありがとうございました」と感謝。「漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作る事ができました。日本武道館のぼんちライブにゲストでお越しいただき、ぼんちの漫才を舞台袖でニコニコしながら見てくれてましたね。私生活でもとても優しくしていただきました」と思い起こした。

おさむが首を傾け、口元を寄せながら「潮来笠」を歌って「あれ〜？」と首をかしげるネタ。後に、橋さん自身がパロディー化して演じて、話題に。漫才師初の武道館公演でも、おさむは、橋さんのものまねを披露していた。

橋さんを思い「橋さん僕の頭のなかには ずーと橋幸夫は生き続けています。心からご冥福をお祈りいたします。ーーーーー」とコメントした。

また、相方の里見まさと（73）は、おさむが「学生時代から橋さんのモノマネをやってました」と告白。「その後漫才師になってから、ネタでどの方の歌も全部、橋先輩の声で歌ってるおさむ。ザ・マンザイで世に出る時も、橋先輩のネタがぼんちを助けてくださいました。めちゃくちゃ優しい方でした。謹んでお悔やみ申し上げます」としのんだ。