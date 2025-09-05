板垣李光人、松たか子との『しあわせな結婚』オフSHOTに「仲良くてほっこり」「癒されました」の声

9月4日、板垣李光人がInstagramを更新。テレビ朝日系ドラマ『しあわせな結婚』のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】“叔父”岡部たかしとの笑顔SHOTも公開

板垣は、自身のInstagramアカウントにて、ドラマの第8話が放送されたことに触れると、同作で姉弟役として共演している松たか子と腕でハートマークを作った2ショットを公開。

さらに、自身の叔父役を務める岡部たかしとの2ショットも掲載し、ハッシュタグでは「#お父さんとは撮り損ねました #許してね」とも明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「癒されました」「笑顔が本当に可愛すぎる」「仲良くてほっこり」「信頼感が伝わってくる」「素敵なお写真」「本編とはギャップがあって凄く魅力的」などの反響が寄せられている。

ドラマ『しあわせな結婚』は、独身主義を貫いてきた主人公・原田幸太郎（阿部サダヲ）が、ミステリアスな女性・鈴木ネルラ（松）に一目惚れして電撃結婚するも、次第に妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく、というマリッジ・サスペンス。

板垣はネルラの弟・レオ役を務めており、第8話では、阿部と板垣による迫真の芝居が長尺で展開され、SNSでは称賛の声が上がっていた。