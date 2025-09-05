¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¤ª¤á¤Ç¤¿áÆ÷¤ï¤»¥·¥ç¥Ã¥È!?¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤Æ¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤ë?¡×¡Ö¤¨¡¼¤¨¡¼¥Þ¥¸¤¹¤«¡×
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ò¡Ä
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Ä¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à¤ª¤á¤Ç¤¿á¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤Î»Ò¤Î¤ªÍÎÉþÇã¤¤¤ËÍè¤¿¤¿¤À¤Î¤Ç¤Ö¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»Ò¶¡ÉþÇä¤ê¾ì¤Ç¤Î1Ëç¤ò5Æü¤ËX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µAKB48¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á(Ê¡²¬¸©ÄÅ²°ºêÄ®½Ð¿È)¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¤ªÊ¢¤Ï¤Ý¤Ã¤³¤êËÄ¤é¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²È¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë´äÅÄÎè¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£1Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ªÊ¢¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Þ¤µ¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤´²ûÇ¥¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Æ¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤ë?¡×¡Ö¤¨¡¼¤¨¡¼¥Þ¥¸¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²È¤Ï07Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£21Ç¯¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£