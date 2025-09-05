５日（金）放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？１０００万ＳＰ」で、フリーアナウンサーの羽鳥慎一＆武田真一コンビが番組史上のべ３１組目の全問正解を達成し、賞金１０００万円を獲得した。

今回は全問正解で賞金１０００万円スペシャルとして放送。この日は朝の同じ時間帯で別の局での情報番組を受け持つ２大ＭＣの羽鳥アナと武田アナが、一夜限りの最強タッグを組み登場。番組最多８度目の挑戦の羽鳥アナは今度こそ全問正解を達成したいとＮＨＫの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた超知識人である武田アナに直々にオファーした。

しかし助っ人小学生の救済（３）を６問目までに全て使い果たす波乱の展開。特に言葉のプロであるはずの２人が、「国語」の問題で救済を２つも使ってしまい、羽鳥は「これは仮に最終問題までいったとしても、もう我々が負っているダメージは相当大きいと思います」と意気消沈。ＭＣの劇団ひとりから「流れを変えましょう」と励まされると、ここから２人の経験と勘がさえわたった。

次々と自力で正解を重ねていき、ついに１０００万円がかかる最終問題に到達。このまま１００万円を持ってドロップアウトもできたが、２人は「もちろんいきます！」と迷いなく挑戦。

最終問題は「次の６つは農林水産省の分類上、野菜と果樹（果物）に分けられますが、野菜に分類されるものを全て選びなさい。Ａ：クリ、Ｂ：スイカ、Ｃ：ウメ、Ｄ：アボカド、Ｅ：メロン、Ｆ：イチゴ」という難問。ここで羽鳥は「私の認識だと、野菜って土の上にできるんですよ。果物は木とか空中にできる感じです」とまず分類方法を決め「クリとウメは木に生えるから果物」、「スイカ、メロン、イチゴは木ではなく草のようだから野菜」と５つはすんなりと解答。しかし「アボカドがどうやって生えているのだろう…木に生えているのか、いないのか…」とアボカドの判別に苦戦した。

それでも最後は直感で「木になっているんでしょう…果物」と解答し、全問正解を達成。その瞬間２人は「やったー！」と抱き合って喜びを爆発させた。さすがの姿を見せた朝の情報番組２大ＭＣだった。