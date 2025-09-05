イタリアの有名ブランド「アルマーニ」の創設者で「ファッション界の帝王」と呼ばれた世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニさん（享年91）が死去したことが4日に伝えられ、縁のあった日本の著名人たちが追悼した。

2017年にジョルジオ アルマーニの「メイド トゥ メジャー」の日本広告モデルに日本人で初めて起用された俳優の西島秀俊は5日、自身のインスタグラムに英語と日本語で「Giorgio Armaniさん あなたにアンバサダーとして選んでいただいたことが、私にインスピレーションに満ちた旅をもたらしてくれました」と振り返った。

また「その旅は今も続いていますが、あなたのご逝去に接し、深い悲しみとともに、改めてその偉大な存在に感謝の念を抱いています」と悼み、「心よりご冥福をお祈りいたします」と記した。

モデルの冨永愛は「世界で、いや宇宙において唯一無二の存在」と評し「Mr.アルマーニ長い間本当にありがとうございました」と伝えた。「貴方と出会えたこと、作品に関われた事は私の誇りです」とし「貴方の厳しくも優しい眼差しを忘れません」と振り返った。そして「ありがとう」と感謝し「ご冥福を祈ります」と追悼した。

女優の土屋太鳳も自身のインスタで「ジョルジオ・アルマーニ様」と書き出し「素晴らしい時間を、本当にありがとうございました」と感謝。投稿した写真については「2024年にパリで行われたジョルジオ アルマーニ プリヴェ」とし「そこで出会ったのはファッションという扉から溢れ出る芸術であり、考え方であり、生き方でした。本当に衝撃的な感動でした」と回想した。

さらに「この素晴らしくも厳しい、そして、とんでもなく深くて美しい世界をジョルジオ・アルマーニさんは数えきれないほどの回数、創りあげ、見つめてこられたのだと思います」と故人を思い「このあとのパーティーも含めて、『タイムレス・エレガンス』という心を教えていただきました。お会いできたことを心の糧として『時を超える大切なもの』を見つけ、大切にしていきたいと思います」とつづった。

また アルマーニさんの訃報を知らせる投稿には各界から追悼のコメントが寄せられた。イタリアのラグジュアリーブランド「ヴェルサーチ」の専任デザイナー、ドナテラ・ヴェルサーチ氏は「今日、世界は巨人を失った。彼は歴史を作り、永遠に記憶される」とつづり、故人を追悼した。

元サッカーブラジル代表FWパト氏も「なんて悲しいんだ。安らかにお眠りください」と偲んだ。