橋幸夫さん死去 ザ・ぼんちが追悼「ぼんちを助けてくださいました」「ありがとうございました」【全文】
歌手の橋幸夫（本名：橋幸男）さんが4日午後11時48分、亡くなった。82歳。夢グループが5日に公表した。大阪の漫才コンビ、ザ・ぼんち（里見まさと、ぼんちおさむ）が追悼コメントを寄せた。
【写真】2023年…2代目に託して芸能界を引退した橋幸夫さん
橋さんは、1943年5月3日生まれ、東京都出身。中学2年より歌を作曲家・遠藤実師に師事。高校1年でオーディションに合格し、60年に「潮来笠」でデビューして日本レコード大賞新人賞に輝き、舟木一夫、西郷輝彦さん（2022年死去）と「御三家」と呼ばれ、NHK紅白歌合戦に17回連続を含む通算19回出場した。「いつでも夢を」（吉永小百合とのデュエット、1962年）と「霧氷」（1966年）で日本レコード大賞を受賞するなど、多数のヒット曲を生んだ。
ザ・ぼんちは、橋さんのネタで知られる。SNSでは「ザ・ぼんちのおさむちゃんも泣いてるでしょうね」「ザ・ぼんちの漫才でおさむさんが 『潮来笠』の歌でモノマネをやって笑わせてくれたのを思い出す」などの声も寄せられている。
■里美まさと
おさむが学生時代から橋さんのモノマネをやってました。
その後漫才師になってから、
ネタでどの方の歌も全部、橋先輩の声で歌ってる おさむ。
ザ・マンザイで世に出る時も、
橋先輩のネタがぼんちを助けてくださいました。
めちゃくちゃ優しい方でした。
謹んでお悔やみ申し上げます。
■ぼんちおさむ
橋幸夫さん、お疲れ様でした。
そしてありがとうございました
漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作る事が出来ました。
日本武道館のぼんちライブにゲストでお越しいただき
ぼんちの漫才を舞台袖でニコニコしながら見てくれてましたね
私生活でもとても優しくしていただきました
橋さん僕の頭のなかには ずーと橋幸夫は生き続けています。
心からご冥福をお祈りいたします。
