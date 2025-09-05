◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第１日（５日、関空アイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、垣内珀琉（はる、ひょうご西宮ＦＳＣ）はシニアの国際大会デビュー。４回転トウループで転倒など、６５・６７点の１１位に「本番になって足に力が入らなくなって、捻挫のことも頭にあったと思う。ちょっと心が弱かった」と反省が口をついた。

木下グループ杯でシニアの国際舞台に初めて立った１９歳。垣内は「僕の後ろが、車俊煥（韓国）選手で。本当だったらありえない。夢のようで」と目を輝かせた。最終グループで自身が１１番滑走、ＳＰ首位だった車が１２番滑走で、６分間練習も同じ。「スイス合宿でもずっと動画で見ていて、憧れの存在。僕の曲が終わって車俊煥選手の名前が呼ばれて、演技するとか夢のようだったので。本当に楽しかったです」と言葉が弾んだ。

憧れへの熱は冷めない。「すごいニコニコして手を振ってくださって、それだけで『うわぁ』ってなってうれしくて。夢が一つかなった、スケート頑張っててよかったと思いました」。続けて「まさか今回（木下グループ杯の）選考で呼ばれてビックリして、車俊煥選手が出るのもビックリして。ＳＰの滑走順で僕の次で。もう、奇跡のようでした」。世界の舞台で活躍する車から「今日見ても、無重力みたいに、楽に滑っていて。ジャッジの見方、顔の上げ方、体の使い方とか動画で見るのと違って、勉強になりました」と吸収した。

課題と大きな“収穫”も手にしたこの日。フリーは７日に行われる。垣内は「フリーに切り替えて、トウループの確率を上げていけるように頑張りたい」と、力強く意気込んだ。