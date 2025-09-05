「前半ボギーを打たずにプレーできていい流れでプレーができた」石川遼が首位に2打差の5位タイと好発進、3度目の富士桜制覇を狙う ＜ロピアフジサンケイクラシック・初日＞
石川遼がロピアフジサンケイクラシック初日で4バーディー1ボギーの「67」をマークし首位と2打差の5位タイで好発進。「良い流れでプレーできた」と手応えを語った。
山梨県の富士桜カントリー倶楽部で4日に開幕した、ロピアフジサンケイクラシックの初日。
2009年、2010年と、「富士桜」で唯一連覇を達成している石川遼は、今年改修され難易度が上がった2番ホール（パー4）で、2メートルのパットを沈めこの日最初のバーディーを奪うと、5番ホール（パー4）でも3メートルのバーディートライを決めた。
8番ホール（パー５）ではバンカーショットをピンまで1メートルにつけ、前半で３バーディー。
後半、15番では５ｍのバーディーパット。
右に外れたかと途中で歩き出すもボールはカップへ！
石川は、この日4バーディー、1ボギーの3アンダー「67」とし、首位に2打差の5位タイと好スタートを切った。
石川遼：
「グリーンもはずしたりバタバタだったが、前半でボギーを打たずにプレーできて、いい流れでプレーができた」
「1番ホールのパーの流れのままずっとやれていた感じが良かった」
「本当にこれだけのコンディションでセッティングしていただいていて、本当感謝してい
る」
「苦しい戦いにはなるが、各選手同じ条件の中で本当に試される部分は多いと思うので頑張りたい」
と初日を振り返った。
＜9月4日 富士桜カントリー倶楽部（山梨県・富士河口湖町）7424ヤード・パー70＞