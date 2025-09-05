歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。２２年１２月に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、２４年１２月には中程度まで進行。今年に入って歌詞を忘れることもあったが、ファンの支えもあり６月までステージに立ち、歌い続けた。

認知症は大きくアルツハイマー型と脳血管性の２つに分類される。脳梗塞や脳出血をきっかけにして一気に記憶障害を発症する脳血管性に対し、橋さんが患ったアルツハイマー型の記憶障害は段階的に症状が進む。脳に蓄積したアミロイドβによって細胞が破壊され、脳が萎縮（いしゅく）されることで記憶能力を失っていく。飲み薬や貼り薬で症状の進行を遅らせることはできるが、完治は難しい。

頭を使うことも進行を遅らせることに有効な方法の１つ。橋さんは今年５月のコンサートで予定していた３曲を歌えず「みんなに迷惑かけているならしばらく休む。俺、頭の中がさっぱり分からなくなっちゃうんだ」と吐露。しかし所属する「夢グループ」石田重廣社長は「何もしない生活にすればあっという間にガタガタと（症状が進行）するんじゃないかと。それならば皆様に知ってもらって、こういう状況でも頑張っていくとした方が良い」として、活動継続を勧め、病名の公表に踏み切っていた。