【ハイライト映像・蝉川泰果】「良い感じでパッティングが入ってくれた」2度の3連続バーディーでモンスターコースを攻略し首位発進！＜ロピアフジサンケイクラシック・初日＞

今年日本タイトル3冠も達成した蝉川泰果が9月4日に開幕したロピアフジサンケイクラシック初日に登場。6バーディー、1ボギー5アンダー「65」で暫定トップタイにつけた。2度の3連続バーディーで好調を示し「手応えあるラウンド」と語った。

山梨県の富士桜カントリー倶楽部で4日に開幕した、ロピアフジサンケイクラシックの初日。

6月に史上最年少での日本タイトル3冠を達成した蝉川泰果（せみかわ・たいが）は、前半14番ホール（パー5）で2打目を木に当て池に落とすもパーセーブ。

続く15番ホール（パー4）でセカンドショットをピンまで1メートルにつけバーディーを奪うと、17番ホール（パー４）まで3連続バーディーとした。

折り返しの1番ホール（パー４）では、パーパットを決められずボギーを叩くも、5番ホール（パー4）、6番ホール（パー5）で連続バーディー。

そして7番ホール（パー３）。左のエッジからチップインで再び3連続バーディーを奪った。

蝉川は、６バーディー、１ボギーの5アンダー「65」。1位タイで初日を終えた。

蝉川泰果：

「タフなコースだったが好スコアでまわることができた、手応えが感じられるラウンドだった」「良い感じでパッティングが入ってくれたおかげでバーディーを３連続決めることができた」「（明日は）今日と同じスコアを目標に、パッティングでチャンスをつかみきれるようなゴルフを展開したい」

と振り返った。

＜9月4日 富士桜カントリー倶楽部（山梨県・富士河口湖町）7424ヤード・パー70＞