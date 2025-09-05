DFストーンズがイングランド代表を離脱…トゥヘル監督が言及「筋肉系の問題」

イングランド代表DFジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）がチームを離脱し、FIFAワールドカップ26欧州予選の2試合を欠場することが明らかになった。5日付けでイギリスメディア『BBC』が報じている。



同代表のトーマス・トゥヘル監督によると、ストーンズは「筋肉系の問題」を抱えた状態で代表合宿に合流したが、状態は改善せず、リスクを避けるために今朝チームを離脱したという。同監督は「軽度の問題を抱えて合流したが、我々が期待していたほどの回復が見られなかったため、彼は今朝キャンプを離れた。他の選手は全員トレーニングに参加しており、明日も全員が出場可能であることを願っている」とコメントした。



ストーンズは今シーズン、マンチェスター・シティのプレミアリーグ3試合すべてに先発出場していた。



イングランドは6日にヴィラ・パークでアンドラ代表と対戦し、9日にはアウェイでセルビア代表と対戦する予定となっている。