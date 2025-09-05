愛犬が隣家の庭で…ご近所トラブルにしないための“謝罪マナー”とは？【ママリ】
近所付き合いが苦手で…どうお詫びしたらいい？
犬が向かいの家の庭で糞をしてしまい、謝罪したが、菓子折りを持参すべきか悩んでいます。ご近所付き合いについてアドバイスをください。
人付き合いが得意な方に教えていただきたいです！
今朝我が家の犬が窓から逃げ出し(大きめ中型犬)て
道路挟んで向かいの家の庭に入り、糞をしてしまいました。
向かいの家は我が家と向かい合っておらず(正面が同じ向き、お向かいからすると家の裏に我が家)
そして、私が人付き合いが苦手な為に面識がありません。
部屋着のまま急いでチャイムを鳴らし平謝りして庭へ入る許可をもらって処理をしました。
お相手には「大丈夫ですよ～、ご丁寧にありがとうございます」と、とても優しく言っていただきました。
ここからご相談なんですが、
やはり菓子折り持って謝罪に行くべきでしょうか？
インターホン越しでの謝罪はしたのですが、
それでは足りないでしょうか？
あまり堅苦しく謝罪に伺うのもご迷惑か、など色々考えてわからなくなりました。
こういった場合のご近所付き合いの仕方をどうか教えてください。
よろしくお願いします。
出典：
qa.mamari.jp
ご近所さんとはなるべく仲良くしていたいもの。しかし、この投稿者さんは人付き合いが苦手で向かいの家の住人とは面識がありません。そんな中、飼い犬がきっかけでご近所さんと関わることになった投稿者さん。最初に謝罪したとき、お相手の反応は優しかったといいますが、インターホン越しでは失礼になるのかもと投稿者さんは悩んでいるようですね。
後日、改めてのお詫びは迷惑にならないか、さらにその時は菓子折りは持っていったほうがいいのか、どうすればご近所付き合いがうまくいくのか迷ってしまうところですね。
改めてお詫びにいくべきか、さまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「ご近所さんだから謝罪はしたほうがいい」というコメントがありました。
ご近所さんなら
何か噂とかされても嫌なので
菓子折り持って
謝罪に行きますね🤔
出典：
qa.mamari.jp
相手はご近所さんということで、もう一度お詫びに行くといいという意見がありました。同じ地域に住んでいるもの同士なので、丁寧に対応すれば今後の付き合いもスムーズになる可能性はありますよね。
この他に、お詫びとともに飼い犬について説明をしておくといいという意見がありました。
人付き合いがそこまで得意なほうではないのですが犬を飼っていたことはあるので参考までに…
犬を飼っていると近所付き合い不可避です。犬好きで好意的な人もいれば、同じ愛犬家同士の交流もあるし、犬が苦手で好意的じゃない人もなんとなく分かります。
ワンちゃんが脱走できるような窓の作りでしたら、また脱走する可能性もあるので菓子折り持って謝りに行くついでにこれからは十分気をつけるつもりですがもし万が一また脱走してるのを見かけたらそこの家の◯◯という家の者なのでお手数ですがお知らせください💦とか、犬の名前や性格なども伝えておくと安心かもです。おとなしくて決して噛みつくようなことはないなら保護しておいてくれるかもしれないですし、興奮して知らない人に飛びついたり噛みついたりするタイプなら、絶対に触らないよう周知しておくほうが良いです。（その場合は脱走自体ほんとに気をつけないとだめですが…）
インターホンの感じなら、これを機に自己紹介くらいしておいても大丈夫かと思います🙂
出典：
qa.mamari.jp
飼い犬がいる人にとって、近所との交流は避けて通れないもののようです。この人の意見のように今後、飼い犬が脱走しないよう注意すること、そして飼い犬の性格を伝えておくことはとても良いことだと思います。
投稿者さんも、これをきっかけにご近所と交流をすれば、今よりも安心して飼い犬と過ごせるようになるのではないでしょうか。
犬をきっかけに広がるご近所交流
近所付き合いが苦手でも、飼い犬を通して交流すると話をするきっかけにもなり、意外にそのハードルが低くなる可能性も。そして、ご近所の人に飼い犬のことを知ってもらうと、もし次になにかトラブルがあった時の不安が少なくなるかもしれませんよね。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）