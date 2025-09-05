¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¾Ã¤¹¤«¤â¤À¤±¤É¡Ä¡×°é»ù¥Þ¥Þ¤ÎµÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÈÀ×¡É¤Ë4Àé¤¤¤¤¤Í¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤µûÂó¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
»Ò°é¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
²æ¤¬»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·Ìþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆü¡¹ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¦¤Á¤ÏÌëÄÌ¤·Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¿²ÉÔÂ¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤ÊËèÆü¤¬¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤«¤È»×¤¦¤Èµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ä¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©︎shark_kutakuta
ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¸å¤Ç¾Ã¤¹¤«¤â¤À¤±¤É¤µ¡¢¤³¤ì»ä¤ÎÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿È±¤ÎÌÓ¡¦¼ª¡¦¥è¥À¥ì¤Î¤¢¤È
¥µ¥á¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÂ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤½¤³¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤«¤ï¤¤¤¤À×¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤ë¤Î¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Å¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤µûÂó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤💕❣️¤º¤Ã¤È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²´é¤Ï¤è¤¯¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤µûÂó¤â»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë