台風15号の影響で、牧之原市ではトレーラーが横転したほか電柱が倒れる被害など竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。



（ヘリからのリポート）

「通常の進行方向とは逆向きでトレーラーが倒れています。」



トレーラーが横転したのは牧之原市細江の国道150号です。トレーラーは進行方向とは逆向きに道路を塞ぐように横転し、その近くにある建物は中が見えるほど壁が剥がれ落ちている様子が見られます。





（髙山基彦 キャスター）「実際あそこまでの大型トレーラーが横転するということで、この周りの現状を見ていても、その時の風の激しさ強さというのを感じることができます。」静岡地方気象台などによりますと、5日午後1時過ぎ牧之原市で竜巻とみられる激しい突風が発生したとみられ、車の横転や建物の屋根が飛ばされる被害が確認されています。午後2時の時点で、命に関わる人的被害の情報はありませんが、ガラスなどで手を切った人がいるということです。被害は吉田町でも。家電量販店の駐車場では、車が複数台横転するなどの被害が上空から確認できました。また近くの工場では鉄のコンテナが散乱する様子も。この映像を撮影した人は近くを通ったときに、危険を感じたといいます。吉田町によりますと、町内の広い範囲で瓦が飛んだ、ガラスが割れたなど突風被害が多数確認されているということです。突風とみられる被害は掛川市でも確認されました。（記者リポート）「掛川市でも突風被害が確認されていて、こちらの家では木が倒れ、奥にあるカーポートの支柱が、ぐしゃりと曲がってしまっています。」「こちらの畑では、ここに置いてあった物置が、5ｍほど突風で飛ばされてしまったということです。」（被害にあった人）「午後１時前後ですね。西部に竜巻だってって言ってた瞬間に、音はもうすごかったですよ。ビューっていうか、ゴーじゃなかったですね。くるくるくるくるなんか舞うような感じもしたんですよ。」このほか、御前崎市などでも、突風によるものとみられる被害が多数確認されていて、被害の全容はまだ明らかになっていません。激しい突風が発生したとみられる牧之原市から髙山基彦 キャスターの中継リポートです。（髙山基彦 キャスター）現場の牧之原市細江地区です。私の目の前にあるこちらの通りが国道150号で現在、こちらの通りは規制がかかっていて、車は通ることはできない状態となっています。今ちょうど、コンテナがクレーン車に吊り上げられまして、土台の部分に戻されようという場面なんですけども、私たちが現場に着きました4時頃は、この大型トレーラーが横倒しとなっていました。この近くのコンビニの方に話を聞きましたら、大型トレーラーが倒れた瞬間だと思われるんですけども、ドスンと地震のような地響きがあったということなんです。その時、音は聞こえなかったということなんですね。近隣の方に話を聞きましたら、午後1時頃から雨風が急に強くなり、この建物に打ち付ける雨の音で、実際トレーラーが倒れたような音というのは確認できなかったということです。その雨、そして風というのは、午後1時から午後2時のおよそ1時間の間、ずっと降り続き、吹き続けていたということなんです。ただ2時過ぎになりますと、急にその様子は一変しまして、穏やかな様子となったという話も聞いています。近隣住民の方によりますと、突風というのは竜巻のような風とともにダブルできたという話も聞いています。この周りにあったビニールハウスのシートも舞い上がりながら、こちらの現場にその突風が両方できたということなんです。その風の強さを物語っているのが、この大型トレーラーの横転だけではありません。奥にあります白い建物、こちらバーはご覧のように、もうガラス窓などは全部取れています。そして、その白い建物の左側壁面、見ていただきますと分かりますように、その基礎の部分というのが全て丸見えになっています。壁面の部分が剥がれ落ちています。こちらの車通りもその当時というのは、運転ができないぐらい雨が強かったということなんです。この大型トレーラーもそうなんですけども、そのとき、車を運転していた車というのは、この道に一時停止をせざるを得なかったんだという話も聞いています。その一時停止の中で、突然の竜巻、そして突風、この2つの強風の影響で横転したものと見られます。また、運転手は軽傷という情報も入っています。突風被害の現場となりました、牧之原市細市区から中継でお伝えしました。