Canal４℃×トイ・ストーリー♡大人もときめく限定ジュエリーコレクション

映画『トイ・ストーリー』が生まれてから30周年。Canal４℃から、映画の世界をそのまま映し出したような遊び心あふれるジュエリーコレクションが登場しました。バズ・ライトイヤーやウッディ、エイリアン、フォーキーなど、おなじみのキャラクターを繊細にデザイン。大人の女性の日常に、物語と笑顔を添えてくれる特別なコレクションです。限定ケース付きで、コレクターズアイテムとしても見逃せません。

Canal４℃×トイ・ストーリー初登場

人気キャラクターをモチーフにしたリングやピアス、ネックレスがラインナップ。

SV(Rhc) +K10WG(Post) Pierced Earrings

SV(YGc) +K10YG(Post) Pierced Earrings

SV(Rhc) Necklace

SV(PGc) Necklace

バズを立体的にかたどったピアス（16,500円～18,700円）、ジェシー＆ブルズアイのピアス（16,500円）、ロッツォをシンセティックルビーで表現したネックレス（19,800円）など、映画のワンシーンが蘇るようなデザインが揃います。

【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

仲間たちを感じるブレスレット&イヤーカフ

SV(Rhc) Cuff Ring

SV(PGc) Bracelet

SV(Rhc) Bracelet

フォーキーやハムをイメージしたブレスレット（12,100円～16,500円）、立体的なエイリアンのイヤーカフ（15,400円～16,500円）など、日常使いにもぴったりの遊び心あふれるアイテムも登場。

カラーアクセントが耳元や手元にきらめきを添えてくれます。

ウッディ&バズの絆を表現したセット

SV(YGc) +SV(Rhc) Ring Set

SV(YGc) +SV(YGc) Necklace Set

ウッディとバズをイメージしたリングセット（16,500円）、ネックレスセット（22,000円）は、大切な人とシェアして楽しむのもおすすめ。

縄目模様やカウボーイハット、バズの胸パーツを繊細に表現し、友情と絆を形にしました。

30周年記念の特別アイテム

K10WG Necklace

K10YG Necklace

K10YG Pierced Earrings

30石のストーンをあしらったバズのネックレス（66,000円）、エイリアンモチーフのネックレス（66,000円）、ウッディ＆ブーツのピアス（41,800円）など、アニバーサリーならではの贅沢なデザインも。

足裏の「ANDY」の文字を忠実に再現するなど、ファン必見のこだわりが詰まっています。

物語をまとう特別な輝きをあなたに♡

Canal４℃が贈る『トイ・ストーリー』ジュエリーは、身に着けるたびに心を弾ませてくれる大人のためのコレクションです。

限定ケースに包まれたアイテムは、まるでおもちゃ箱を開けるときのようなワクワク感を届けてくれるはず。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックを。友情と冒険、そして30年の歴史を感じる特別な輝きをぜひ手にしてみませんか♪